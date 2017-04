Score: 9/10

Prijs: €99

PROS Eenvoudig

Compatibel met vrijwel alle platformen

Bouwkwaliteit

Typt vlot CONS Vrij zwaar

Nicheproduct

Het Logitech K780-toetsenbord is briljant in wat het doet. In eerste instantie is de 780 een klassiek Azerty-klavier. Het ding werkt draadloos en verbindt vlot met je computer via bluetooth. De dongle die je daarvoor gebruikt, heeft een plaats in een handig opbergvakje onderaan het toetsenbord zelf. Daar schuilen tevens de twee AA-batterijen die voor de stroom zorgen. De ronde toetsen bieden een aangename weerstand, functietoetsen die dubbel dienst doen als multimediatoetsen tekenen present en rechts is een numeriek klavier aanwezig.

De K780 is echter meer dan een computertoetsenbord alleen. Bovenaan vind je drie knoppen waarmee je het ding snel met drie verschillende toestellen kan verbinden. Voor Windows en MacOS heb je de dongle nodig, voor tablets en smartphones niet. Ik testte het toetsenbord met een Windowscomputer en een Androidtelefoon. Verbinden met die laatste was op enkele seconden geklaard. Met de drie knoppen bovenaan wissel je bliksemsnel tussen invoer op de computer, de telefoon of een optioneel derde toestel. Zo kon ik deze review met het toetsenbord typen en in een fractie van een seconde overschakelen naar mijn smartphone om een sms-bericht te beantwoorden.

Voor mobiele toestellen heeft de K780 een gleuf bovenaan. Daar kan je je tablet of smartphone inzetten om van een aangenamere kijkhoek te genieten.

Het Logitech K780 toetsenbord wil een klavier voor al je toestellen zijn, het liefst allemaal tegelijkertijd. Het ding slaagt perfect in dat opzet en typt bovendien lekker weg. Enige opmerking: het ding is vrij zwaar en dus niet echt geschikt voor onderweg.