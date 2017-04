Score: 8/10

Prijs: €679 euro

PROS Design en bouwkwaliteit

Geweldige autonomie

Mooi scherm

Aangenaam toetsenbord CONS Minder krachtig dan goedkopere laptops

Echt goedkoop kunnen we deze ZenBook Flip niet noemen. Toch is 679 euro een heel scherpe prijs voor dit toestel. Je koopt er een flinterdunne hybride laptop mee die voorzien is van een full HD-aanraakscherm met een nagenoeg perfecte kijkhoek. De dunne toetsen op het toetsenbord zijn voorzien van de nodige feedback en de metalen behuizing geeft het geheel een premium look & feel die normaal gereserveerd is voor laptops die 200 euro meer kosten.

Onder de motorkap vind je een Intel Core m3, 4 GB aan RAM en een SSD van 128 GB. Die bescheiden specificaties zorgen ervoor dat deze Asus minder krachtig is dan de goedkopere Acer. Daar staat tegenover dat de Core m een design zonder ventilator mogelijk maakt. Laat er geen twijfel over bestaan: voor licht werk volstaat de hardware en voelt de Zenbook heel vlot aan.

De zuinige Core m heeft nog een ander voordeel: dit toestel kan een autonomie van meer dan tien uur voorleggen bij licht gebruik. Samen met het lage gewicht (1,3 kg) is de ZenBook Flip dus een ideale compagnon voor onderweg.

Het dunne frame zorgt noodgedwongen voor minder aansluitingen. Zo ontbreekt een ethernetpoort. Toch geeft Asus je nog twee USB 3-poorten en één toekomstbestendige USB-C-aansluiting. Een kaartlezertje is ook aanwezig.

De ZenBook Flip is niet de beste keuze wanneer je zoveel mogelijk computerkracht voor je geld wilt. Wanneer de vormfactor van het toestel relevant is en draagbaarheid een rol speelt, vind je hier wel een heel aangename laptop voor een eerlijke prijs.

Systeemeigenschappen: Intel Core m3-7Y30, Integrated Graphics, 4 GB RAM, 128 GB SSD, 13,3 inch-aanraakscherm (1.920 x 1.080), Windows 10 Home