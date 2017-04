Score: 7/10

Prijs: €129

PROS Mooi design

Plooibaar

Geluidsdemping CONS Te strak

Middelmatige geluidskwaliteit

Prijs

De Sudio Regent pakt uit met een strak staaltje Zweeds design: minimalistisch en immer praktisch. Het testexemplaar voelt duurder aan dan de prijs verklapt, en werd uitgerust met een comfortabel schuimkussen aan de binnenkant en zwart nepleer aan de buitenkant met gouden accenten op de oorschelpen. Die oorschelpen klappen bovendien naar binnen, wat de Regent perfect maakt om mee te nemen.

Het comfort dat de hoofdtelefoon uitstraalt, werkt enigszins bedrieglijk, want zodra je het ding opzet, merk je hoe sterk die op je oren duwt. Het schuimkussen zorgt ervoor dat je het gevoel lang kunt verdragen, en door de stevige grip wordt achtergrondgeluid aanzienlijk gedempt, maar uiteindelijk schreeuwen je oren na een uurtje toch om een pauze.

De hoofdtelefoon verbinden, kan met de bijgeleverde AUX-kabel of via bluetooth. Koppelen gaat vrij eenvoudig met een klein knopje aan de onderkant van de rechteroorschelp, dat ook dienstdoet als aan/uit-knop, en geflankeerd wordt door twee volumeknoppen. Zo is het geheel uiteindelijk handig vormgegeven, waardoor je de hoofdtelefoon makkelijk meeneemt, onderweg snel kunt koppelen met je smartphone, en je dankzij de stevige demping feilloos kunt genieten van je eigenste privéconcert.

Net dat maakt het ook extra jammer dat de geluidskwaliteit van de Regent geen hoge ogen gooit. Hoge en lage tonen worden genivelleerd, waardoor muziek ‘vlak’ lijkt. Niet dat de kwaliteit iedereen zal teleurstellen, maar voor deze prijs kan je absoluut betere opties vinden.