Score: 8/10

Prijs: €499

PROS Gebalanceerde hardware

Full HD-scherm

USB-3 en -C CONS Slechte kijkhoek

Geen SD-kaartlezer

Acers E5 is een heel mooi voorbeeld van een uitstekend gebalanceerde, goedkope laptop. De adviesprijs van 499 euro is bijzonder scherp en voor dat geld krijg je toch een toestel met een Core i3-processor en een SSD. Die SSD heeft een capaciteit van slechts 128 GB. Voor een toestel in deze prijsklasse is dat voldoende. Snelheid primeert boven eventuele extra capaciteit. De Core-processor en de SSD worden bijgestaan door 4 GB aan RAM. Samen staat de hardware garant voor een vlotte werkervaring die niet hoeft onder te doen voor laptops die 100 euro duurder zijn. Office, surfen, mailen, lichte fotobewerking, de iets zwaardere spreadsheat: de E5 kan ermee overweg.

Als kers op de taart stopt Acer een full HD-scherm in de laptop. Het TN-paneel heeft niet zo’n goede kijkhoek, maar wanneer je zelf recht voor je laptop zit, is het display haarscherp. Duurdere laptops hebben mooiere kleuren, maar gezien de prijs kan ik weinig negatiefs zeggen over de kwaliteit van Acers scherm. De hogere resolutie geeft je meer ademruimte op het 15 inch-display om te werken en dat is fijn.

De laptop gaat ongeveer vijf uur mee op één batterijlading, met een uitschieter tot zeven uur als je echt zuinig bent. Dat is niet zo lang, maar met de prijs in het achterhoofd zeker niet slecht. Acer verdient veel punten voor de voorziene aansluitingen. Je krijgt twee gewone USB 3-poorten en één USB-C-poort, wat uniek is in deze prijsklasse. Een ouderwetse USB 2-poort tekent ook present. Externe schermen sluit je aan via HDMI of een ouderwetse VGA-poort. Een sleuf voor een kaartlezer ontbreekt helaas.

Al bij al geeft Acer je hier extreem veel laptop voor weinig geld. De weinige minpunten zijn allemaal te vergeven met de prijs in het achterhoofd.