Score: 7/10

Prijs: €649

PROS Erg draagbaar

Stil

Korte Afstandsbeamer CONS Beperkte autonomie

Lage helderheid

De LG PH450UG is een korte afstandsbeamer. LG belooft dat je een beeld van 80 inch kan bekomen door de projector slechts 33 centimeter van de muur te plaatsen; 7,5 centimeter is voldoende om een beeld van 40 inch te bekomen. Ter vergelijking: een klassieke projector moet je al snel vier meter van de muur plaatsen om tot een beeldgrootte van 80 inch te komen. Dat maakt deze projector ideaal voor wie weinig ruimte heeft. In kleinere woonkamers zou een klassieke projector tegen de achtermuur geplakt moeten worden; bij de beamer van LG kan je het toestel op je tv-kast zetten en nog steeds genieten van een groot beeld.

Helderheid

Een tweede voordeel aan de LG PH450UG is zijn draagbaarheid. LG heeft de projector van een batterij voorzien, waardoor je het toestel overal mee naartoe kan nemen. Jammer genoeg zal je geen volledige voetbalmatch of film kunnen bekijken. LG belooft een autonomie van 2,5 uur, maar tijdens onze test schakelde de projector al na 55 minuten in besparingsmodus. Hierbij wordt de helderheid van het beeld flink teruggeschroefd, waardoor je niet langer met plezier naar een film kan kijken. Nog eens 25 minuten later hield de beamer het volledig voor bekeken. De beloofde 2,5 uur aan autonomie had van de PH450UG een toptoestel gemaakt voor op reis of tijdens de zomer. Nu blijven we jammer genoeg op onze honger zitten.

Ook wanneer de beamer aan het stroomnet is gekoppeld, is niet alles spijs en vree. De projector heeft een helderheid van 450 lumen, wat in vergelijking met klassieke projectoren erg mager is. Uiteraard wordt dit voor een stuk weggewerkt doordat het licht erg weinig afstand moet afleggen, maar toch konden we ons niet van het gevoel ontdoen dat we in het (schemer)duister aan het turen waren. Met name bij donkere beelden was het moeilijk om details goed te onderscheiden. Je kan dit probleem wegwerken door de kamer te verduisteren, maar hiermee wordt het voordeel van de draagbaarheid grotendeels teniet gedaan. Wie de kleine beamer mee naar buiten wil nemen wanneer het nog licht is, zal erg weinig van het beeld kunnen onderscheiden.

Voor het eerst

De LG PH450UG is ideaal voor wie voor het eerst met een projector aan de slag wil gaan. Plug de HDMI-kabel en stroomkabel in, plaats het toestel op de juiste afstand van de muur en je kan aan de slag. De beamer is klein en licht genoeg om eenvoudig te verplaatsen, waardoor tv-kijken een stuk dynamischer wordt. Bovendien maakt de ventilator van de projector nauwelijks geluid en belooft LG dat de lichtbron 30.000 uur meegaat.

Jammer genoeg staat hier tegenover dat de autonomie slecht is en dat de helderheid beter mag. Als hoofdtoestel om tv te kijken, raden we dit toestel dan ook niet aan. Wel kan de projector dienen als tweede toestel voor bijvoorbeeld mee op reis te nemen. Met een prijskaartje van meer dan 600 euro zullen er echter weinig mensen zijn die alleen voor deze toepassing de PH450UG willen kopen.