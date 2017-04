Score: 8/10

Prijs: €249

PROS Premium design

Prachtig scherm

Goede camera

Snelle vingerafdruksensor

Werkt vlot CONS Slechte vertaling naar Nederlands

Overbodige eigen schil

Leuke functies niet altijd meerwaarde

Goede telefoons hoeven niet peperduur te zijn, bewijst Wiko opnieuw met de UFeel Prime. Het 5 inchtoestel zit in een aluminiumbehuizing met een lichtjes bolle achterzijde. Het toestel ligt goed in de hand en ziet er duurder uit dan het is. Aan de voorzijde onder het scherm schuilt een knop die zo uit een Samsung-smartphone lijkt weggelopen. De langwerpige knop doet dienst als thuisknop en tegelijk als vingerafdruksensor. Je kan ermee inloggen in applicaties of je telefoon snel ontgrendelen. Het design doet misschien denken aan Samsung, maar de kwaliteit van de sensor is veel beter: een correcte vingerafdruk wordt in een fractie van een seconde geregistreerd.

Het full HD-display is van uitmuntende kwaliteit en levert verrassend diepe zwarten af. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragonprocessor van Qualcomm. De chip in kwestie is gemaakt voor budgetvriendelijke smartphones, maar volstaat ruimschoots voor de gemiddelde gebruiker. Zolang je geen grootse game-ambities hebt, bolt deze telefoon meer dan vlot genoeg. De 4 GB aan RAM-geheugen helpen daar zeker bij.

Uitbreidbaar

Je krijgt 32 GB aan interne opslag mee dat uitbreidbaar is met een microSD-kaart. De hoofdcamera telt 13 megapixels en neemt goede foto’s. De autofocus is meestal sneller dan in veel andere toestellen van deze prijsklasse, al lukt focussen op een object net voor de lens niet altijd van de eerste keer. De selfiecamera telt 8 MP, wat aan dit prijspunt meer dan voldoende is. De kwaliteit is acceptabel maar niet uitzonderlijk.

Wiko gooit zijn eigen visuele schil over Android 6.0 en dat is jammer. De fabrikant lijkt veel moeite te hebben gestoken in de software, maar die maakt het toestel in de meeste gevallen slechter. Zo is de appschuif verdwenen en kom je door naar links te swipen op Wiko’s inferieure versie van Google Now terecht. De visuele stijl van de iccoontjes is wel prettig en kleurrijk, toch zou ik dit toestel zelf onmiddellijk van een andere launcher voorzien.

Plezieriger is de integratie van gebaren. Zo kan je door een cirkeltje te tekenen op het uitgeschakelde scherm meteen de camera-app openen. Helaas struikelt Wiko voor de eindstreep: in tegenstelling tot bij onder andere Motorola, dat al jaren gebruik maakt van dergelijke gebaren, moet je de telefoon nog ontgrendelen om ook daadwerkelijk toegang te krijgen tot de camera. Dat maakt hele gedoe minder praktisch dan het zou kunnen zijn.

Leuke functies

De UFeel Prime is voorzien van nog andere leuke functies. Zo kan je het toestel omdraaien wanneer je gebeld wordt om de oproep het zwijgen op te leggen, of kan je tweemaal op de vergrendelde telefoon tikken op het scherm te activeren.

De vertaling naar het Nederlands voor Wiko’s eigen functies is schandalig slecht. Niet alleen zijn de woorden slecht vertaald en staan ze in verwrongen zinnen, zelfs de foutief vertaalde woorden bevatten spelfouten. Die bleven aanwezig na een update van het besturingssysteem.

Tal van schoonsheidsfoutjes tekenen present, maar de UFeel Prime is desalniettemin een fijn toestel. Het was toch beter geweest als Wiko minder halfslachtige moeite had gedaan om het geheel naar z’n eigen hand te zetten.