Score: 8/10

Prijs: €1.499

PROS Prachtig design met één van de knapste behuizingen van het moment

Snel

Heel mooi scherm

USB Type-C én gewone USB-poort

Fantastisch toetsenbord CONS Niet meest gebalanceerde prestaties

Onhandige positionering webcam

Matige koeling

Geen SD-kaartsleuf

Iemand moet Lenovo eens matiging aanleren. Steevast rust de fabrikant zijn mooiste toestellen uit met een Core i7 van de nieuwste Intelgeneratie. Dat klinkt premium maar de meerwaarde is ongelooflijk beperkt. Een Core i7 kan in theorie meer dan een vergelijkbare Core i5, maar het verschil is in de praktijk bij dit toestel niet echt voelbaar.

Snel warm

De prachtige slanke Yoga 910 meet slechts 1,43 cm op z’n dikste punt en weegt 1,4 kg. Het aluminium chassis heeft geen duidelijk zichtbare roosters. De luidsprekers zijn vooraan nauwelijks te vinden en de ventilatie voor de koeling zit achter het typische Lenovo-scharnier verstopt. Dat is heel mooi maar niet zo efficiënt. De Core i7 moet bij zwaar werk redelijk snel ‘throttlen’. Dat wil zeggen dat hij van zijn turboklokfrequentie moet terugschakelen naar de basisfrequentie om oververhitting te voorkomen. Een Core i5 in een ruimer chassis kan langer voluit gaan, met als resultaat dat deze hittegevoelige i7 niet in staat is de prestaties van de Yoga 910 boven het niveau van een gewone laptop met Core i5 te tillen.

De Yoga 910 heeft verder 8 GB aan RAM en een SSD van 256 GB aan boord. Samen zorgt het geheel voor een nog steeds heel capabele laptop. Een Core i7 maakt de laptop echter duurder dan een Core i5, waardoor ik het nut ervan twijfelachtig vindt.

Mooi scherm

Lenovo geeft de Yoga 910 een 4K-scherm mee. Ook hier is de meerwaarde tegenover een WQHD-display niet zo groot. De extra pixels zorgen wel voor een snellere consumptie van de beschikbare batterijcapaciteit. De autonomie is echter best goed voor zo’n dun toestel. Je kan bijna vijf uur aan een stuk werken (mails, typen, surfen, fotobewerking), terwijl bij licht gebruik de autonomie zelfs bijna verdubbelt.

Het scherm is niet alleen scherp, het is ook mooi. De kijkhoek is perfect, de kleuren zijn levendig en de zwarten zijn heerlijk diep. Lenovo toont hier beslist één van de beste displays in zijn categorie. Het scherm glanst wel, wat lastig is in zonnige situaties.

De laptop heeft een geweldig toetsenbord met voldoende feedback. Wat je van je toetsenbord verlangt, is subjectief, maar ik zou er alvast met plezier het komende jaar mijn reviews op typen.

Weinig aansluitingen

Bij een ultrabook van het kaliber van de Yoga 910 weet je dat je moet inboeten op het gebied van aansluitingen en dat is hier niet anders. Geen HDMI of DisplayPort dus, wel twee USB Type-C-poorten. Via één van die poorten laadt je de laptop op, de andere blijft vrij. Lenovo slaagt er verrassend genoeg in om ook een klassieke USB 3-poort in de laptop te passen en dat vind ik fantastisch. Type-C mag dan wel de toekomst zijn, de klassieke poort is tot nader order nog de realiteit. Dat er geen microSD-kaartsleuf te vinden is, reken ik wel als een groot minpunt.

Tot slot verdient de webcam van de Yoga 910 nog een vermelding. Die zit vervelend weg onderaan het scherm, waardoor het lastig is om je hele gezicht comfortabel in beeld te brengen.

Er zit een lijn in de tests van high-end Lenovolaptops. De toestellen zijn bijna steeds indrukwekkend goed maar zelden ideaal gebalanceerd. De versie met Core i5 en gewoon full HD-scherm zal gelijkaardig presteren en een betere autonomie hebben. Het scherm zal iets minder mooi zijn, maar je spaart er wel 200 euro mee uit. Als de beperkte meerwaarde van het 4K-scherm en de Core i7 dat geld volgens jou rechtvaardigen, dan is deze Yoga 910 één van de beste laptops in zijn categorie.