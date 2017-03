Score: 8/10

Prijs: €299

PROS Geïntegreerde muziekspeler

Digitaal kruimelspoor

Uitstekende autonomie CONS Stroeve vierpuntdruktoets

Beperkte activity tracker

Optische hartslagmeting niet voor iedereen

Ik loop gemiddeld 60 tot 70 kilometer per week, wat van mij meer dan een ‘casual’ sporter maakt. Ik maak al jaren gebruik van een peperduur sporthorloge dat topsporters ook gebruiken. Mij kan je niet snel verleiden om een ander model te gebruiken, tenzij het tjokvol functies zit en vermoedelijk meer dan 500 euro kost. TomTom krijgt een pluim op zijn hoed omdat het mij sterk laat twijfelen. De Adventurer is een prima horloge voor de beginnende tot geoefende loper, omdat het bijzonder compleet is. Je krijgt veel info over je loopsessie, en met de geïntegreerde hartslagmeter heb je geen hartslagband meer nodig. Werkt prima voor de gewone loper, maar wie op hartslag gaat trainen, kan best eens testen of het voor hem goed werkt. Bij mij zit het resultaat er regelmatig 5 tot 15 hartslagen naast, terwijl andere testpersonen geen last hebben.

Wat van de Adventurer een tophorloge maakt, is de ‘trial’-functie. Je krijgt nu meer gegevens wanneer je veel trials loopt, maar ook wanneer je wandelingen maakt. Ben je ergens op locatie waar je niets kent? Geen probleem! Er zit een kruimelspoor-functie in via gps die jou de weg terug toont naar waar je vandaan komt. Zo loop je nooit meer verloren. Belangrijke nuance: de Adventurer heeft geen stafkaarten. Het werkt alleen via kompas en jouw route die je hebt gewandeld of gelopen. Het horloge heeft zelfs een slimme liftdetectie zodat je tussendoor in de lift je ski- of snowboardsessie kan analyseren. Leuk voor wintersporters, maar ik vermoed dat de functie eerder occasioneel zal worden gebruikt. De Adventurer is naast een loophorloge ook een prima wandelhorloge, en dat is zeldzaam in deze prijscategorie. Combineer dat met een geïntegreerde mp3-muziekspeler via bluetooth, en je hebt een heel aantrekkelijk pakket. Hét sporthorloge bij uitstek wanneer je dikwijls op onbekend terrein gaat lopen.