Score: 8/10

Prijs: €149

PROS Onvermoeibare batterij

Indrukwekkende filmervaring

Ingebouwde microfoon CONS Bassen ongeschikt voor muziek

Bouwkwaliteit niet overal optimaal

Steeds meer smartphones kiezen ervoor om de audio-ingang achterwege te laten. Oplossingen op basis van bluetooth winnen daardoor zienderogen aan populariteit. Skullcandy probeert al langer om draadloze koptelefoons in te burgeren, en met de Crusher Wireless heeft het een ideaal product voor de pendelende medemens. Voornamelijk wie regelmatig films en series verobert op de trein of bus, al dan niet in combinatie met Netflix Offline, zal deze koptelefoon eens willen proberen.

Skullcandy belooft namelijk bassen te leveren die je echt kan voelen, en daar slaagt het volledig in. Door middel van haptische magie krijg je effecten die helemaal niet misstaan bij een goeie Die Hard of Star Wars. Voor muziek is de techniek dan weer volledig overbodig; ze breekt de luisterervaring zelfs wat af. Gelukkig kan je de haptische bassen ook afzetten door middel van een schuifknop waarmee je kan instellen hoe luid ze moeten gaan.

Verder krijg je voor een zeer aanvaardbare prijs een degelijke koptelefoon met een absurd goeie batterij – Skullcandy belooft 40 uur op één laadbeurt, maar na een maand zat ik nog steeds aan mijn allereerste oplaadbeurt. Wel moet je genoegen nemen met een bouwkwaliteit die toch net iets beter zou mogen. Zo zit de basknop bij ons redelijk los en crashte hij soms wanneer hij verbonden was met een smartphone en computer tegelijkertijd.