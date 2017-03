Score: 8/10

Prijs: €849

PROS Stevig metalen design

Mooi full HD-scherm

Knappe autonomie

Genoeg rekenkracht dankzij de processor

Goede vingerafdruksensor CONS 4 GB RAM is krap

Bouwkwaliteit ter hoogte van het toetsenbord kan beter

De grijze Acer Swift 3 die ik voor deze test onder handen neem, lijkt zo hard op een Macbook als mogelijk is, rekening houdend met eventuele rechtszaken en de lagere prijs. Het is duidelijk dat Acer hier een betaalbaar Windows-alternatief wil bieden voor het Apple-icoon. Wat prestaties betreft, moet de laptop in ieder geval niet onderdoen. De Core i5-processor van de nieuwste generatie is meer dan krachtig genoeg voor zowat alles dat niet met gaming te maken heeft, terwijl de SSD van 256 GB garant staat voor een vlotte responstijd. 4 GB aan RAM is krap, zeker voor een laptop die er premium uitziet. De intense multitasker gaat beter op zoek naar een toestel met 6 GB of 8 GB aan RAM-geheugen.

Apple-kloon

Het zijn natuurlijk niet de ingewanden die me aan een Macbook doen denken. Het toestel heeft dezelfde kleuren, tot de kleine blauwe icoontjes op het wit-zwarte toetsenbord aan toe. Zelfs de dunne zwarte rand op het scherm komt ons bekend voor. Op het eerste zicht lijkt Acer zijn Swift 3 een gelijkaardig profiel te hebben gegeven, maar bij nadere inspectie is het toestel iets dikker dan het lijkt dankzij een slimme gebogen onderkant.

Het scherm is voortreffelijk. Full HD en een perfecte kijkhoek: wat wil een mens nog meer? Het Apple-achtige toetsenbord heeft erg comfortabele toetsen maar het geheel is iets te flexibel, wat afdoet aan de bouwkwaliteit. Het trackpad is dan weer wel nauwkeurig en kan perfect wedijveren met alternatieven in deze prijsklasse.

Acer voorziet zijn laptop van een HDMI-poort, een USB 3-poort, een USB-2-aansluiting en een kaartlezer. Tot slot zijn we blij ook een USB Type-C-poort te ontdekken.

Windows Hello

De Swift 3 heeft een vingerafdruksensor en is compatibel met Windows Hello, wat wil zeggen dat je snel met je vinger kan inloggen. Dat werkt erg goed, in ongeveer 95 procent van de gevallen wordt mijn vingerafdruk in amper een seconde ontdekt. Soms verslikt de Swift 3 zich en moet ik nog eens scannen, maar ik raakte zelfs in die gevallen altijd ingelogd zonder een wachtwoord of pincode nodig te hebben. Een Hello-compatibele webcam heeft de Swift 3 niet.

Tot slot verdient Acer een pluim voor de autonomie. De fabrikant zelf claimt dat het toestel 10 uur meegaat. Bij erg licht gebruik haal ik zelfs meer dan 12 uur. Werk je intenser op je toestel (surfen, spreadsheets, fotobewerking), dan kan je zo’n 5 uur en half zonder stopcontact.

Acers Swift 3 is een best mooie en erg degelijke laptop. De drang om op de Macbook te lijken is wat mij betreft iets te groot maar wie fan is van dat design, en voor een stuk minder geld een Windowscomputer wil kopen, mag met een gerust hart bij Acer aankloppen. Houd enkel rekening met de relatief beperkte 4 GB aan RAM. Wanneer je bijvoorbeeld vaak veel browsertabs hebt openstaan, zal je duidelijk merken waarom fabrikanten steeds vaker voor 8 GB kiezen.

Systeemeigenschappen: Intel Core i5-7200U, 4 GB RAM, Integrated graphics, 256 GB SSD, 14 inch mat scherm (1.920 x 1.080), Windows 10 Home