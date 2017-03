Score: 7/10

Prijs: €349

PROS Vingerafdrukscanner

Degelijke specificaties

Redelijke autonomie CONS Ongeïnspireerd design

Gemiddelde prestaties

Eind 2015 kreeg HTC veel kritiek over zich heen met betrekking tot de HTC One A9. De gelijkenis tussen de smartphone van HTC en de iPhone 6 en 6s van Apple is dan ook frappant. HTC leek er niet in te zijn geslaagd om zelf een origineel design te bedenken en ging daarom de mosterd halen bij een concurrent. De grootste kritiek op het toestel kwam echter door de prestaties. De smartphone van net geen zeshonderd euro scoorde op benchmarktests steevast slechter dan andere toestellen in dezelfde prijsklasse.

De One A9s is de opvolger van de smartphone die in 2015 nog met veel kritiek werd onthaald. HTC heeft gelukkig geleerd uit zijn fouten, al heeft het de specificaties van het toestel niet opgekrikt. Wel heeft de smartphonemaker de kostprijs van het toestel een stuk lager gelegd, namelijk 349 euro. Kan HTC de smartphones in een lagere prijsklasse wel het vuur aan de schenen leggen?

Ongeïnspireerd design

Qua design lijkt de HTC One A9s erg op zijn voorganger. Alleen de camera werd verplaatst en de One A9s heeft geen metalen behuizing, maar een frame vervaardigd uit kunststof. De plastic strips die over de achterkant lopen en de vingerafdrukscanner aan de voorzijde die eveneens dienstdoet als home-knop zijn bewaard gebleven.

Een lagere kostprijs betekent veelal slechtere specificaties, maar dat is bij de One A9s slechts gedeeltelijk het geval. De 5-inchsmartphone heeft een LCD-scherm met een resolutie van 720 bij 1.280 pixels. Ter vergelijking: de One A9 heeft een 1080p-amoled-scherm. Ook bevat het toestel geen Snapdragon, maar een Mediatek MT6755-cpu, welke een octacoreprocessor heeft met een kloksnelheid van 1,8 GHz. Het geheugen is opgekrikt van 2 naar 3 GB en de opslagruimte is verdubbeld naar 32 GB. Ook de batterij heeft een upgrade gekregen. De HTC One A9 had een accu met een capaciteit van 2.150 mAh; de A9s bevat een batterij van 2.300 mAh.

Verbetering

Op de benchmarktests scoort de HTC One A9s veelal beter dan de One A9 en Desire 10 Lifestyle (349 euro). Alleen op de Geekbench 4- en onze videolooptest doet de One A9 het beter. Deze verschillen zijn echter verwaarloosbaar; in dagdagelijks gebruik zal je geen prestatieverschil merken tussen de A9 en de A9s. De One A9s weet dan wel andere toestellen van HTC te overtroeven, maar het bedrijf blijft het moeilijk hebben met de concurrentie de baas te kunnen. De Nexus 5X heeft bijvoorbeeld een hogere schermresolutie en betere scores op benchmarktests, ondanks het feit dat deze smartphone slechts 299 euro kost. Wanneer we naar de Huawei Nova kijken (369 euro), zien we een soortgelijk verhaal.

Door de prijs fors te verlagen, maakt HTC de One A9s een stuk interessanter dan de A9. De smartphone heeft degelijke prestaties, maar is niet krachtig genoeg om alle smartphones in de prijsklasse te overtroeven. Er zijn toestellen van rond de 300 euro die een hogere schermresolutie en betere prestaties hebben.