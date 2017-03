Score: 7/10

Prijs: €49 (jaarlijks)

PROS Mooie app

Kwalitatieve series

Extra Amazon-voordelen CONS Geen Nederlands

Armzalig aanbod

Franstalige focus

Toen Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond de deur van de BBC en Top Gear achter zich sloten, lag de wereld aan hun voeten. De gastheren van het meest bekeken televisieprogramma ter wereld waren op zijn zachtst gezegd grof wild. Amazon betaalde de hoogste prijs, vermoedelijk 250 miljoen dollar voor een driejarig contract, en lanceerde eind 2016 dé Top Gear-opvolger onder de noemer The Grand Tour. Dat gigantische bedrag moet geld opbrengen, dus bracht het zijn videodienst Amazon Prime Video ineens wereldwijd uit. Is het de moeite waard om hiervoor 49 euro per jaar te betalen?

Mini Netflix

Wat onmiddellijk opvalt, is dat het aanbod heel beperkt is voor België. Je krijgt alleen de nieuwste exclusieve series te zien die van Amazon zelf komen, en verder wordt alles aangevuld met heel wat oude klassiekers zoals Jurassic Park of Pulp Fiction. Recente films hoef je niet te zoeken in het aanbod, net als series van andere studio’s. Het geeft een bijzonder kale indruk, al moeten we wel nuanceren dat Amazon Prime Video minder dan de helft kost van een Netflixabonnement.

Behalve naar The Grand Tour kan je naar andere topseries kijken zoals High Man in the High Castle en Hand of God. Helaas is het aantal eigen series van Amazon beperkt tot 7, een fractie van wat Netflix aanbiedt. Bovendien lopen er maar drie series over twee seizoenen. De rest heeft slechts één seizoen, omdat ze gloednieuw zijn. Alles opgeteld heb je heel wat kijkplezier dat je nergens anders kan terugvinden, maar we betwijfelen of elke serie 100% jouw smaak is.

Frans publiek

En net wanneer je het beperkte aanbod hebt kunnen verteren, kom je erachter dat de app voornamelijk gericht is op het Franssprekende publiek. Je hebt dus regelmatig Frans vertaalde films of Franse ondertitels beschikbaar, maar in het Nederlands vind je haast niets in het aanbod. Al kost Amazon Prime Video de helft minder dan Netflix, het aanbod komt nog niet eens tot aan de enkels van die laatste. Dan is 49 euro nog te veel.

De enige situatie waarin dit abonnement wel interessant is, is wanneer je Amazon gaat gebruiken voor veel meer diensten. Dankzij het Prime-abonnement krijg je gratis verzending voor elk artikel besteld vanaf www.amazon.fr en kan je ongelimiteerd muziek uploaden bij Amazon Music. Deze elementen zullen bepalen of het voor jou toch de moeite is of niet. Er is gelukkig een gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar om je keuze te verantwoorden, maar wij zijn vooral teleurgesteld over het feit dat Amazon niet beseft dat België ook een Nederlandstalig stuk heeft. Tot Amazon dat goed begrijpt, kunnen we de dienst niet echt aanraden. Tenzij je niet zonder de gasten van Top Gear kan, maar dan heb je vermoedelijk al lang een abonnement op de dienst genomen.