Score: 9/10

Prijs: €299

PROS Origineel idee

Gebruiksvriendelijke app

Knap design

Hoge lichtopbrengst

Geen abonnement CONS Bewegingsdetectie kan beter

Foto op doos en werkelijk product verschillen

Netatmo staat bekend om zijn slimme weerstation en zijn thuiscamera die met gezichtsherkenning werkt. Vandaag kan je daar ook een buitencamera aan toevoegen, maar niet zomaar een typische camera. De Netatmo Presence combineert een 1080p-camera met een buitenlamp. Hiermee sla je twee vliegen in één klap: jij hebt licht buiten, en het camerabeeld is veel duidelijker dan het klassieke infrarood nachtzicht. Waarom heeft niemand dit eerder bedacht?

Slim concept

Nadat ik dit slimme concept had verwerkt, viel wel direct iets op: de lamp in de doos verschilt van de foto op de doos. Gelukkig niet de vorm van de lamp, maar wel het voetje waarmee je ze tegen de muur bevestigd. Op de foto krijg je een heel mooi, klein systeem te zien, terwijl in de doos een groot zwart vierkant zit dat tegen je muur moet worden bevestigd. Het stoort mij niet, maar er bestaat een kans dat mensen hierover gaan struikelen. Zet de zekering thuis even uit voordat je de stroomkabels verbindt met de Presence. Deze lamp wordt niet met een stekker geleverd; je moet ze rechtstreeks op het stroomnet aansluiten. De internetverbinding verloopt via wifi, zodat een prima bereik wel belangrijk is.

De installatie van de app verloopt bijzonder eenvoudig. Nadat je een account hebt aangemaakt, kan je vanaf overal ter wereld inloggen. In het toestel zit een SD-kaartje met 16 GB opslag, zodat je niet een apart abonnement moet afsluiten om online je video’s te raadplegen. Onze favoriete binnencamera, de Logi Circle, heeft dat wel als je verder dan één dag in het verleden wil kijken.

Wisselend resultaat

De app geeft je de mogelijkheid om verschillende detectiezones in te stellen waar de camera moet opnemen en wanneer het licht moet aanspringen. Er zit geen aparte sensor in de lamp, hij haalt alles uit de camera. Zo kan je voorkomen dat de lamp telkens aanschiet wanneer iemand van de buren in beeld komt. Daarnaast kan je ook nog eens filteren op huisdieren, mensen of auto’s, wat bijzonder goed werkt. Het enige waar de lamp wel faalt, is bij bomen met veel bladeren wanneer er wind staat. Heel vervelend omdat je dan veel video’s ontvangt, maar ook dat je lamp continu aanspringt. De Presence krijgt regelmatig een software-update, hopelijk kunnen ze aan dat probleem werken. In de winter lost het probleem van de bladeren namelijk zichzelf op.

De lampintensiteit kan je in de app aanpassen, net als wanneer de lamp moet schijnen (dieren, mensen, auto, elke beweging). De lamp zorgt ervoor dat de Netatmo Presence extra slim wordt, omdat dieven of ander gespuis niet zullen weten dat er een camera onder hangt. En wanneer er beweging is, schijnt de lamp direct en kan je de persoon in hoge beeldkwaliteit bewonderen. Ik vermoed dat heel wat fabrikanten het idee van Netatmo noteren en binnenkort met een gelijkaardig concept op de markt gaan komen. Dat maakt nu wel dat Netatmo de enige is, en zijn plaats daar verdient. Als het nog een beetje kan sleutelen aan de bewegingsdetectie bij wind en bomen, heeft het een absoluut topproduct in handen. Is er geen boom in de buurt van waar jij de camera wil hangen? Dan kan je de Netatmo Presence blind aankopen. Je gaat er veel plezier aan beleven.