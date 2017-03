Score: 8/10

Prijs: €2510

PROS Krachtige en gebalanceerde hardware

Dun en stil

Goed toetsenbord CONS Nodeloos hoge schermresolutie

Beperkte autonomie

Goedkoop is hij niet, de MSI GS72VR. Het is echter snel duidelijk waarom je een flinke duit mag neertellen voor MSI’s nieuwste gamelaptop. Niet alleen heeft de computer krachtige ingewanden, MSI slaagt erin de stevige hardware in een relatief dunne en lichte behuizing te verstoppen. Ondanks de beperkte plaats voor de hardware moet de koeling van de laptop geen overuren draaien: de Stealth Pro is verrassend stil.

De laptop heeft een uitstekend toetsenbord met verlichting. Die verlichting kan alle kleuren van de regenboog aannemen. Je kan zelf kleurpatronen instellen met de bijhorende app.

Concreet heeft de laptop een erg krachtige i7-quadcoreprocessor aan boord, bijgestaan door 16 GB RAM en een grafische kaart van Nvidia’s nieuwste generatie: een GTX 1060. Die kaart is meer dan krachtig genoeg om de nieuwste spellen op full HD op de hoogste instellingen de baas te kunnen. Op hogere resoluties zoals WQHD (2.560 x 1.440) zal je compromissen moeten maken in de grafische instellingen.

Voor 4K-gaming is de kaart niet geschikt, waardoor het verrassend is dat MSI een 4K-scherm in de laptop heeft gepropt. Op enkele eenvoudige spellen na zal je nooit gamen op die resolutie met dit toestel. De hoge resolutie maakt de laptop duurder en komt de nu al beperkte autonomie niet ten goede. Om te gamen heb je eigenlijk een stopcontact nodig; bij licht gebruik kan je best twee uur zonder, maar niet veel langer.

Voor opslag verwent MSI je met 512 GB aan exceptioneel snelle SSD-plaats, samen met 2 TB op een ouderwetse HDD. Aan aansluitingen is er al evenmin gebrek: 4 usb 3-poorten waarvan één type-C, één ouderwetse usb 2-poort, HDMI en miniDisplayPort voor externe schermen, een kaartlezer, een ethernetpoort en 3,5 mm-aansluitingen voor de audio staan allemaal ter jouwer beschikking.

MSI’s GS73VR is een pareltje met genoeg pk’s om zelfs VR-brillen aan te drijven. Het toestel is prijzig, maar het is krachtig, mooi en, op het scherm na, gebalanceerd.

Systeemeigenschappen: Intel Core i7-6700HQ, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1060, 512 GB SSD, 2 TB HDD, 17,3 inch mat scherm, Windows 10 Home