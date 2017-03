Score: 8/10

Prijs: €1399

PROS Prachtig beeld

Hoge schermresolutie

Veel werkruimte

Gekalibreerd uit de doos CONS Prijs

Geen draaivoet

Stroeve hoogteregeling

Van zodra je de doos van deze monitor bekijkt, weet je al hoe laat het is. 38 inch is wel bijzonder groot voor een monitor. Ikzelf heb al eens een 40 inchmonitor mogen testen, en dat was te veel van het goede. Die had wel een 16:9-beeldverhouding, terwijl de LG 38UC99 een productievere 21:9-verhouding draagt. En dat scheelt blijkbaar heel veel.

Véél beeld

Voorzie genoeg plaats op je bureau, want deze monitor is bijzonder breed. Ik heb een 34 inchmonitor met 21:9-beeldverhouding waar ik dagelijks op werk, en toch is die 4 inch extra een groter verschil dan gedacht. Ondertussen zit ik opnieuw op die 34 inchmonitor te werken, en mis ik zelfs het grote 38 inchscherm omwille van de extra werkruimte.

Een 34 inchmonitor met 21:9-verhouding heeft klassiek gezien een schermresolutie van 3.440 bij 1.440 pixels. De LG 38UC99 combineert het grotere schermoppervlak met een resolutie van 3.840 bij 1.600 pixels, wat ervoor zorgt dat Windows niet extra moet schalen omwille van het grotere beeld. Je krijgt dus geen scherper beeld, maar het extra grote beeld blijft wel even scherp.

De LG 38UC99 wordt gekalibreerd in de fabriek en dat zie je meteen in de meetresultaten. Ondanks dat de helderheid te hoog staat, zoals bij haast elke monitor het geval is, krijgen we een heel sterke gemiddelde deltaE-meting van 2,4. Alle monitoren die dichtbij de 2-waarde scoren, zijn bijna perfect afgesteld. Schakel je over naar andere presets zoals Picture (2,3), Cinema (2,4) of Game 1 (2,7) dan zitten de waarden nog steeds prima. Als we echt willen muggenziften, is de rode kleur het minst accuraat, maar zelfs een getraind oog gaat hiermee moeite hebben.

De monitor is in hoogte verstelbaar en kantelbaar, maar kan niet draaien. Dat laatste vind ik toch een opvallend minpunt, ook al wordt verwacht dat je bij zo’n grote monitor juist gaat zitten. De verstelbaarheid in hoogte verloopt heel stroef en wild, maar eens alles goed staat, moet je er gelukkig niet meer aankomen.

Véél curve

Achteraan de monitor vinden we een waslijst aan aansluitingen: 2x USB 3.0 (met QuickCharge), 1x USB-C (laadcapaciteit tot 60 watt), Displayport, 2x HDMI 2.0 en een hoofdtelefoonaansluiting. Het enige wat we eventueel missen, is een miniDisplayPort-aansluiting. De keuze voor HDMI 2.0 is vooral naar de toekomst toe interessant wanneer steeds meer laptops en desktops eveneens die aansluiting ondersteunen om 4K-beelden aan 60 Hz te tonen.

Tot slot nog één belangrijke vraag: is er een meerwaarde wat betreft de beeldcurve? Omdat we hier te maken hebben met een grote monitor, is de curve meer uitgesproken dan bij kleinere exemplaren. Het staat mooi op je bureau, maar meer ook niet. De curve moet je er in dit geval wel bijnemen, want er is nog geen ‘platte’ versie van beschikbaar aan een scherpere prijs.

De LG 38UC99 vinkt haast alle vakjes aan van wat we vandaag de dag verwachten van een topmonitor. De kleuren zijn direct uit de doos prima gekalibreerd, hij heeft alle nieuwste aansluitingen aan boord en het grote scherm is een absolute verademing om mee te werken. Wie het budget heeft, zal veel plezier beleven aan deze monitor. Spijtig dat het prijskaartje ook navenant is.