Score: 7/10

Prijs: €199

PROS Vingerafdruksensor

Bouwkwaliteit

HD-scherm CONS Matige camera

Traag

Stroef touchscreen

Op papier klinkt de Alcatel Shine Lite als een aangename verrassing. Een chassis van glas en aluminium, 5 inch HD-scherm, vingerafdrukscanner en 16 GB uitbreidbare opslag doen het beste vermoeden voor deze budgetsmartphone. De realiteit is iets minder rooskleurig. Een te trage motor en tegenvallende camera zorgen ervoor dat de Shine Lite helaas niet kan shinen.

Gladde jongen

Alcatel streefde duidelijk een premium uitstraling na met het ontwerp van zijn nieuwste smartphone en is daar ook in geslaagd. Het aluminium frame maakt de Shine Lite bijzonder robuust, terwijl het glazen achterpaneel de nodige stijl toevoegt. Al is dat glas ook een verschrikkelijke vingerafdrukmagneet en bovendien erg glad. De telefoon gleed meermaals weg wanneer ik hem op iets anders dan een volledig loodrecht oppervlak neerlegde. De Shine Lite heeft achteraan een vingerafdruksensor, en dat is nog geen evidentie op een budgetsmartphone. Bovendien werkt hij erg goed. Hiermee scoort Alcatel punten.

Minder goed is de camera, die snel de mist ingaat van zodra de lichtomstandigheden niet optimaal zijn. Overbelichte of onderbelichte foto’s zijn schering en inslag, een mooi belichte, scherpe foto eerder een unicum. De 13 megapixelcamera van de Shine Lite bewijst dat de kwaliteit van een (smartphone)camera tegenwoordig om meer draait dan alleen de hoeveelheid megapixels. Er is een frontcamera, maar ook die laat weinig indruk na. Wel leuk is de Split Catcher-functie, waarmee je heel makkelijk een collage van twee of vier foto’s kan maken.

Stroef

De dagen dat je op een budgetsmartphone met het blote oog de pixels kon tellen vanop een meter afstand liggen ondertussen achter ons. HD-resoluties hebben ook in dit prijssegment ingang gevonden. Het 5 inchscherm van de Shine Lite is mooi scherp, de kleurweergave en het contrast zijn goed, en ook onder een scherpe kijkhoek ziet het display er nog mooi uit. De helderheid kan bovendien automatisch aanpassen, iets wat vroeger vaak ontbrak op een smartphone onder 200 euro. Helaas is het touchscreen net niet gevoelig genoeg, wat zorgt voor een stroeve en bij momenten erg moeizame bediening van de telefoon.

Ook de MediaTek-processor onder de motorkap is allesbehalve een snelle haas. Hij wordt bijgestaan door 2 GB RAM, wat nochtans courant is voor een budgetsmartphone, maar dat blijkt in het geval van de Shine Lite onvoldoende. De telefoon voelt traag aan, zeker van zodra er wat meer apps tegelijk draaien. Bepaalde applicaties crashen zelfs spontaan, waarna er niets anders opzit dan ze af te sluiten en opnieuw op te starten. Twee jaar geleden zouden de prestaties van de Shine Lite een hele verademing zijn geweest voor een budgetsmartphone. Vandaag schiet hij evenwel te kort.

In onze batterijtest klokte de Shine Lite af op een gemiddelde van 7 uur, waarmee hij in het budgetsegment bij de betere van de klas behoort. Dat resultaat vertaalde zich ook naar een prima autonomie bij dagelijks gebruik. Anderhalve dag was geen probleem. Wie de gewoonte heeft om ’s nachts zijn telefoon op te laden, zal dus niet snel in de problemen komen.