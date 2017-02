Score: 6/10

Prijs: €249

PROS Multiroom via een app

Bijzonder design

Spotify CONS Wenig extra diensten

Dof geluid

Onhandige installatie

Muziekstreamers komen vandaag de dag in alle vormen en maten die je maar kan verzinnen. Om daartussen op te vallen, ben je te laat. Sangean doet toch een poging en mikt met de WFR-30 op het retropubliek dat toch van digitale snufjes houdt. Een slimme speaker betekent meestal een vlotte installatie vandaag de dag, maar de WFR-30 is daarin ook behoorlijk retro. De instellingen gebeuren via een klein scherm, terwijl je met het menuwieltje alles moet ingeven. Waarom niet een simpele app die alles mooi weergeeft en in drie klikken geconfigureerd is?

Eens alles werkt, is de bediening op de radio niet echt intuïtief omdat het schermpje zo klein is. Om hiermee echt goed te werken, heb je de Undok app nodig voor iOS of Android. Dankzij deze app wordt de WFT-30 opeens veel slimmer en kan je allerlei streamingdiensten kiezen vanop je smartphone. Qua muziekdiensten ondersteunt Sangean alleen Spotify. Wie bijvoorbeeld Google Play Music, Apple Music of een andere concurrerende dienst gebruikt, kijkt best verder. Wanneer je muziek speelt, klinkt de WFR-30 redelijk dof. Je kan het eerst aanzien als een warme klank, maar je moet behoorlijk wat in de instellingen zoeken om toch een ietwat interessant geluid te krijgen.

Ik heb zin om op deze luidspreker verliefd te worden, maar vooral het gebruiksgemak en de geluidskwaliteit houden me tegen. Wie een Sonos in huis haalt, is ineens gerust dat haast elke muziekdienst wordt ondersteund en dat het installatiegemak goed zit. Wanneer je tegen zo’n gigant opbokst, moet je sterk zijn, en Sangean is dat nog niet. Uitsluitend interessant voor wie halsoverkop verliefd is op het design van de WFR-30.