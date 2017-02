Score: 8/10

Prijs: €1.299

PROS Gebalanceerde configuratie

USB én USB-C

Veel SSD-opslag CONS Plastic afwerking

Touchpad

Acer staat erom bekend dat het de prijs kan drukken, ook al zou je dat niet meteen denken bij deze Swift 5. Nochtans hebben ze opnieuw prima werk geleverd, want binnenin heb je haast identiek dezelfde hardware als de HP Spectre x360 die we vorige maand testten. Dat scheelt 400 euro in je voordeel, ook al moet je wel inleveren op de premium materialen en krijgt plastic de voorkeur bij de Swift 5.

De nieuwste Intel Core 7000-reeks zorgt ervoor dat de autonomie van deze dunne laptop toch prima is. We klokken af op 7 tot 8 uur bij licht gebruik, wat uitstekend is, gezien zijn dunne profiel van 14,6 mm. Het enige waar Acer wel op heeft bespaard ten opzichte van de veel duurdere HP Spectre x360 is het touchpad. Wie de hele dag op zijn laptop onderweg moet werken, afhankelijk of je veel met de cursor moet bewegen, neemt best een draadloze muis mee.

De royale 512 GB SSD-opslag is een plezier om mee te werken en zorgt ervoor dat deze laptop prima gebalanceerd is over de hele lijn in combinatie met 8 GB RAM. Het 14 inchscherm geeft je een iets groter beeld dan het 13,3 inchformaat dat in de categorie meestal standaard is. Een prima laptop voor wie niet om een premium uitstraling geeft.