Score: 8/10

Prijs: €494

PROS Beeldkwaliteit

Wifi

Android-apps beschikbaar

Ingebouwde batterij

Werkt via usb CONS Beperkte helderheid bij grotere projecties

Luide koeling

500 Lumens is niet zo veel voor een projector, maar gezien het formaat van de Qumi Q3 Plus kan de helderheid er best mee door. De kleine projector meet 17,6 cm x 10,3 cm x 2,8 cm en is zo heel eenvoudig mee te nemen. Het toestel zelf is mooi afgewerkt en heeft achteraan de nodige aansluitingen. Naast een 3,5 mm-jack voor een hoofdtelefoon of externe luidsprekers krijg je een HDMI-poort en twee usb-ingangen bij.

Via de bijgeleverde HDMI-kabel werkt de Q3 Plus als iedere andere beamer. Het toestel schijnt helder tot een schermdiagonaal die de grotere tv evenaart, maar voor meer dan 100 inch lijkt de LED-projector niet krachtig genoeg. De keystone past zich in theorie automatisch aan, maar in de praktijk moesten we de hoek van de projectie op muur of doek toch geregeld zelf kalibreren, net als de scherpte. Dat gaat dankzij de eenvoudige menustructuur echter erg vlot.

Eenvoudig

De Q3 Plus heeft op een aan- en uitknop na geen knoppen op de projector zelf. Om de beamer te bedienen, gebruik je de meegeleverde afstandsbediening. Die is net zo eenvoudig als de menustructuur dankzij de beperkte hoeveelheid duidelijke knoppen.

De projector toont zich pas echt op z’n best als je de HDMI-kabel achterwege laat. Het toestel draait een aangepaste versie van Android 4.4.2 en heeft een intern geheugen. Je kan dus video’s, foto’s en zelfs documenten afspelen vanop de projector of vanop een usb-stick. Standaard speelt de Q3 Plus niet alle formaten probleemloos af. Zeker MKV-bestanden met AC3-geluid werken niet zomaar. Een ramp is dat niet: de Q3 is voorzien van zijn eigen appwinkel en daarin vind je de VLC-mediaspeler. Als je via die gratis app naar je video’s navigeert, kan je wel alles afspelen.

Om applicaties te downloaden moet je de projector via de ingebouwde wifimodule draadloos met je netwerk verbinden. Dankzij die netwerkconnectiviteit krijg je toegang tot apps als Netflix, YouTube of zelfs Plex, rechtstreeks op de projector. Plex liet zich echter niet zo vlot met de meegeleverde afstandsbediening controleren, zodat het eenvoudiger is om je smartphone als afstandsbediening in te zetten voor de app in kwestie.

Bescheiden

De ingebouwde batterij maakt de projector extreem mobiel, al boet je zonder netstroom standaard een beetje in aan helderheid. Om een langspeelfilm te zien houd je toch beter een netsnoer bij de hand, maar voor presentaties tijdens vergaderingen leent de volledig draadloze configuratie zich wel.

De beamer heeft een resolutie van 1.280 x 720 pixels en dat resulteert in scherp beeld, zeker wanneer je het projectieformaat bescheiden houdt. Het geluid dat de kleine projector zelf afspeelt, is acceptabel van kwaliteit, al zal je voor een goede filmbeleving toch naar een externe geluidsinstallatie willen grijpen, vooral omwille van het relatief beperkte volume. De Q3 zelf heeft immers een luide koeling die de ingebouwde luidsprekers moeilijk kunnen overtreffen.

De Qumi Q3 is een kleine en draagbare projector met ingebouwde Android-multimediaschijf, en op de koop toe draadloze verbindingsmogelijkheden via Miracast. Wil je groot projecteren, dan zoek je best verder, maar als de Q3 een antwoord lijkt te bieden op je noden, koop je hiermee een heel fijn product.