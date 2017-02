Score: 8/10

Prijs: €149

PROS Je hoort je omgeving nog

Autonomie

Zit stevig

Perfect voor podcasts CONS Soms luid zetten door wind

Muziekkwaliteit valt tegen

Prijs

Ik ben iemand die heel veel sport. Ik fiets naar de redactie, ga regelmatig lopen tijdens de middagpauze, en altijd en overal heb ik mijn oortjes in. Anders wordt het veel te snel saai en doe ik het niet meer graag. Ik gebruik al twee jaar de Plantronics Backbeat Fit, de keuze van de Redactie van Clickx, maar Aftershokz heeft mijn blik op sportheadsets op zijn kop gezet. De Trekz Titanium heeft geen oortjes om in je oor te steken, maar een trillend vlak dat je voor je oren moet plaatsen. Werkt zoiets?

Simpel antwoord: ja! Het systeem werkt zelfs bijzonder goed voor podcasts waarin veel wordt gesproken. De stemmen klinken heel helder en duidelijk. Zet je muziek op, dan merk je meteen de beperking van dit type headset. Doordat er geen lage tonen mogelijk zijn door luchtcompressie, klinkt het allemaal nogal vlak en saai. Het grootste voordeel van de Trekz Titanium is zonder twijfel het omgevingsgeluid dat je blijft horen omdat er geen oortjes in zitten. Dit maakt sporten veel veiliger. Nadeel: in lawaaierige gebieden moet je de headset wel flink luider zetten om het geluid nog te horen omdat je oren niet afgeschermd zijn.

Daarom hink ik op twee gedachten bij deze headset: enerzijds is het de perfecte headset voor de lopers onder ons en om te wandelen, maar dan mag je geen te hoge eisen hebben qua muziekkwaliteit. Wie dit anderzijds wil gebruiken voor andere sporten die sneller gaan, moet rekening houden met veel wind die een te belangrijke hoofdrol speelt. Doordat je oren die wind oppikken, moet je de headset soms heel hard zetten. Daarom komt het erop neer: wil je zoveel geld neerleggen om er enkel mee te wandelen of te lopen? Naar mijn mening mag het wel, het is tenslotte een pak veiliger dan een klassieke headset, maar ik mis de geluidskwaliteit van mijn andere oortjes wel. Probeer daarom in een sportwinkel deze headset uit, voordat je zo’n bedrag uitgeeft.