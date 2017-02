Score: 7/10

Prijs: €499 (Android)

PROS Design

Handig notities nemen

Beeldkwaliteit

Prima geluid CONS Vreemd toetsenbord

Zwakke prestaties onder Windows

Lenovo heeft met de Yoga-reeks het startschot gegeven aan een hele reeks nieuwe, flexibele Windows-laptops. Als pionier moet je natuurlijk je koppositie behouden, en dat betekent innoveren. De Yoga Book is een radicale vernieuwing van de laptop-tablethybride zoals we hem vandaag kennen. Aan de buitenkant lijkt het een flinterdunne laptop, maar wanneer je het toestel openklapt, valt het bijzondere toetsenbord op.

Er is geen plaats voor echte toetsen, maar in plaats daarvan heeft Lenovo aanraaktoetsen gekozen ter grootte van een klassiek toetsenbord om handig mee te typen. De letters zijn gelaserd, dus vooraf azerty of qwerty kiezen is belangrijk. We hebben geprobeerd om deze review op de tablet te typen, maar dat vroeg net iets te veel van ons geduld. Na twee weken zijn we nog steeds niet helemaal mee met het concept. Het typt perfect om occasioneel kleine mails of internetadressen in te voeren met twee vingers, maar blind typen met tien vingers lukt ons nog steeds niet. Bekijk daarom de Yoga Book meer als tablet dan als laptop, of je gaat teleurgesteld zijn. De grote revolutie zit hem in de dubbele functie van het aanraaktoetsenbord. Dat vlak dubbelt ook als tekenvlak, waardoor je met een Wacom-pen kan schetsen en direct op het scherm het resultaat kan zien. Schets je liever op papier? Leg het papier op het aanraakvlak, steek een pen als tip op de stylus, en je hebt meteen een inktversie en digitale variant op het scherm. Deze tablet is een droom voor creatievelingen, en dat is ook ineens de niche waar deze tablet in thuishoort.

We hebben beide versies getest, Android en Windows, en we smeken je om de Android-versie te nemen. De Windows-versie is niet alleen 100 euro duurder, maar werkt ook veel te traag met de Intel Atom x5-processor. Met Android 6.0 Marshmallow kan de Yoga Book wel vlot werken, en dat moet voor creatievelingen ook ineens genoeg zijn. Photoshop of andere bewerkingssoftware draaien op de Windows-versie van het toestel staat gelijk aan zelfmoord. Je snapt wel waarom de configuratie zo mager is: de Yoga Book is flinterdun en belachelijk licht. Je moet hem vasthouden om het te geloven. 690 gram voor een hybride is buiten categorie, en ook het aanraakscherm ziet er mooi uit met goede kleuren. De resolutie van 1.920 x 1.200 pixels is perfect voor 10,1 inch, anders wordt de geïntegreerde grafische component van de processor nog sterker belast. Elke versie wordt met 64 GB opslag geleverd en de Android-versie gaat net geen 11 uur mee. De Windows-versie houdt het al vroeger voor bekeken met 7 uur 35 minuten.

We moeten Lenovo een pluim geven om dit te durven. Het design is radicaal, maar bijzonder sexy. Het scharnier komt recht van de Yoga-reeks en geeft het geheel die extra charme. De Yoga Book is een product dat een gevoel losmaakt, maar helaas blijft dat gevoel niet jaren hangen en moet je er ook iets mee kunnen. Daar wringt het schoentje voorlopig. We missen een houder voor de pen (één kant van de laptop is gedeeltelijk magnetisch) en als Windows-machine mist hij gewoon te veel rekenkracht om echt van dienst te zijn. Android is dan de betere versie, maar het bijzondere toetsenbord en het tekenvlak duwen de Yoga Book in een heel beperkte niche. Van zodra er een Yoga Book is met Chrome OS, heeft het het potentieel van een winnaar. Nu is het meer een leuk hebbeding.

Systeemeigenschappen: Intel Atom x5-Z8550, 4 GB RAM, Integrated Intel Graphics, 64 GB SSD, 10,1 inch glossy aanraakscherm, Windows 10 Home of Android, stylus meegeleverd