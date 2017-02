Score: 8/10

Prijs: €499

PROS Uitstekende autonomie

Slim concept

Gebalanceerde configuratie CONS Dure modules

'Dikkertje’

Binnen de Moto Z-reeks heb je twee toestellen: Moto Z en Moto Z Play. Die eerste is het luxepaard waar je 649 euro voor neertelt en topspecificaties terugkrijgt in een bloedmooi, flinterdun design. Het absolute neusje van de zalm. Daarnaast heb je de Moto Z Play, een toestel met iets minder sterke ingewanden, en in vergelijking met de Moto Z een ‘dikkertje’. Op papier presteert hij half zo goed als zijn grote broer, maar in de praktijk merk je daar gelukkig weinig van.

Prima balans

De Moto Z Play is wat ik noem de ideale smartphone voor wie een toptoestel wil, maar niet het volle pond wil neerleggen. 600 tot 700 euro is véél geld voor een smartphone, dan is 499 euro al iets budgetvriendelijker. De specificaties zijn perfect gebalanceerd door Lenovo: je voelt niet dat hij een minder sterke processor heeft of minder geheugen. Het AMOLED-scherm ziet er bloedmooi uit, al moet je er wel mee kunnen leven dat dit een flinke 5,5 inchsmartphone is.

Hij is een dikkertje, maar daarvoor krijg je wel een grote batterij in de plaats die zonder problemen de top bereikt van onze smartphonetests. Hij houdt het dubbel zolang uit als de Huawei P9 of LG G5, en een beetje langer dan de Samsung Galaxy S7 Edge. Kies je nog voor een modulaire batterij, dan kom je vlot twee tot zelfs drie dagen toe met één accu. Hou er dan wel rekening mee dat je smartphone eruitziet als een baksteen.

Dure modules

Modulariteit is het codewoord bij de Moto Z-reeks, en dat beaamt Lenovo met een aantal ‘mods’. Zo is er een Hasselblad cameramod (299 euro), batterijmod (89 euro), projectormod (299 euro) en JBL luidsprekermod (79 euro). Lenovo werkt sterk samen met heel wat ontwikkelaars om dat ecosysteem nog groter te maken. Elke mod voegt iets significant toe aan de smartphone, maar helaas ook aan een significante prijs. Dat maakt het een lastig concept. Enerzijds zou je perfect kunnen zeggen dat zo’n mod ineens dient voor de komende vijf jaar, maar maakt Lenovo nog wel mod-compatibele smartphones tegen dan? Nu is het een hype, maar wat schiet daar over een paar jaar nog van over? Worst-case investeer je extra in een concept dat er binnen twee jaar niet meer is. Dat moet je toch wel in het achterhoofd houden. Het kliksysteem van de mods is even simpel als het briljant is. Door een sterke magneet en enkele contacten achteraan klik je elke mod handig en snel op je Moto Z-toestel. Verwijderen vraagt iets meer finesse, want zomaar de mod schuiven mag niet om de contacten op lange termijn niet te beschadigen.

Alles aan deze smartphone is slim gevonden, prima in balans en goed afgewerkt. Ik ben er een absolute fan van, maar ik durf niet all-in te gaan op het concept omdat het nog in zijn kinderschoenen staat. Ik wil zien wat er beschikbaar is binnen een jaar, twee jaar, vijf jaar. Lenovo moet heel wat smartphones verkopen om fabrikanten warm te maken voor nieuwe mods, maar klanten willen eerst zien wat er mogelijk is voordat ze investeren. Een beetje zoals de kip of het ei, maar ik hoop van harte dat Lenovo erin slaagt.