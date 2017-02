Score: 8/10

Prijs: €449

PROS Geluisdkwaliteit

Importeermogelijkheden

Design CONS Installatie kan makkelijker

Basisnaald

Aangezien een platenspeler meestal een prominente plaats krijgt in de woonkamer, zijn de looks belangrijk. Deze Sony PS-HX500 verdient zeker een mooie plaats in je HiFi-setup. Als trotse bezitter van een Pro-Ject platenspeler was ik lang van mening dat er geen mooier exemplaar te vinden was, tot Sony me deed twijfelen (al vermoed ik dat ze goed gekeken hebben naar de concurrentie). De minimalistische vormgeving, met enkel een draaiknop om de platenspeler aan te schakelen en de snelheid (33 1/3 RPM of 45 RPM) te regelen, geeft weinig prijs van de werkelijke capaciteiten waarover deze platenspeler beschikt.

Installatiecalibratie

De installatie van het toestel vereist enig geduld aangezien de toonarm de eerste keer gekalibreerd moet worden met het contragewicht en de anti-skating-instelling. Gelukkig dient dit maar eenmalig te gebeuren.

De platenspeler sluiten je aan op je versterker door middel van de meegeleverde tulpstekker met aarding. Indien je versterker geen aarding voorziet, kan de interne versterker van de PS-HX500 het signaal versterken, zodat hij op elk HiFi-systeem (met tulpaansluiting) gebruikt kan worden. De meegeleverde usb-kabel verraadt natuurlijk dat er nog andere aansluitingsmogelijkheden zijn, waarover later meer.

Qua klankkwaliteit moet deze Sony zeker niet onderdoen voor de Pro-Ject Essential, hoewel die laatste voorzien is van een Ortofon-naald en Sony slechts een basisnaald meelevert. Het staat je natuurlijk vrij om deze later in te ruilen voor een beter exemplaar. Het geluid is desalniettemin helder en biedt een breed spectrum van laag tot hoog.

Overzetboot

De grote troef van de PS-HX500 is natuurlijk zijn mogelijkheid om te verbinden met je computer en digitale opnames te maken van je analoge vinyl. Hiervoor biedt Sony een apart stukje software aan dat je makkelijk kan downloaden vanaf de website: de Hi-Res Audio Recorder. Het programma zelf ziet er heel simpel uit, maar je hebt wel de mogelijkheid om verschillende opnamekwaliteiten in te stellen. Je hebt de keuze uit importeren in PCM-formaat (WAV-bestanden met een kwaliteit tussen 44,1 tot 192 kHZ en 16 of 24 bit) en DSD (2,8 of 5,6 MHz).

De procedure voor ‘rippen’ is rechttoe rechtaan: druk in het programma op ‘record’ en leg daarna de naald op de plaat; zo simpel is het. Jammer genoeg impliceert dit ook dat het opnemen van één zijde van een plaat van 20 minuten evenveel tijd in beslag neemt. Je hele platencollectie importeren vergt dan meteen ook talloze uren werk. De kwaliteit van de opname hangt af van de kwaliteit en toestand van je vinylplaat. Een exemplaar van 30 jaar oud met de nodige krassen hier en daar zal dan ook zorgen voor een evenwaardige opname, met het nodige gekraak en geruis. Bovendien heeft deze platenspeler geen automatische functie om de naald op te lichten op het einde van de plaat. Indien je het importeren dus even uit het oog verliest, blijft het programma ook verder de bijhorende ruis opnemen met de bijhorende gigabytes. Gelukkig kan je op het einde van het importeren je opname in verschillende kleinere onderdelen knippen en de minder geslaagde delen met ruis verwijderen. Een volledige plaat importeren vergt ongeveer ongeveer 1-3 GB’s – afhankelijk van de gekozen kwaliteit.

Mediaspelers

Wanneer je er voor kiest om te importeren in DSD-formaat dien je er wel op te letten dat je mediaspelers dit formaat ondersteunen. DSD vereist namelijk een speciale DAC (Digital-Analog Converter) en die is niet in alle toestellen aanwezig. Een iPhone zal hier alvast niet mee omkunnen en je laptop zal in de meeste gevallen ook een aparte muziekspeler vereisen. Uiteraard heeft Sony specifieke ‘Hi-Res’ Walkmans en smartphones in de aanbieding die hiermee wel overweg kunnen, als onderdeel van hun plan om Hi-Res-audio de norm te maken (waarbij een eigen Hi-Res-digitale muziekwinkel niet mag ontbreken).

Wanneer je op zoek bent naar een mooi ogende en goed klinkende platenspeler die bovendien je huidige collectie kan digitaliseren, kunnen we je zeker de Sony PS-HX500 aanraden.