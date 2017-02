Score: 8/10

Prijs: €1699

PROS Subliem design

Autonomie

Dun en functioneel

Hybride CONS Prijs

Hoe definieer je de perfecte Windows-laptop? Dat lijkt een lastige opdracht, tot je de HP Spectre x360 ziet. Je moet behoorlijk veel moeite doen om niet meteen verliefd te worden op het prachtige design. Hij is dun, maar niet te dun, licht, maar niet te licht, heeft veel aansluitingen, maar niet te veel. HP slaat de nagel resoluut op de kop met deze, ook al is het prijskaartje spijtig genoeg navenant.

Hybride laptop of tablet?

Ondanks zijn dunne profiel is dit een hybridelaptop waarvan je het scherm helemaal 360 graden kan kantelen tot een tablet. Het scherm is vanzelfsprekend een aanraakscherm en ziet er scherp uit. HP heeft ervoor gekozen om een kwalitatief full HD-scherm erin te steken in plaats van een hogere schermresolutie, waardoor de batterij ook wat wordt gespaard omwille van de lichtere grafische belasting.

Die autonomie scoort trouwens bijzonder goed voor een laptop die zo dun is: 9 uur halen we bijna altijd bij licht gebruik, soms zelfs 10 tot 11 uur wanneer we enkel wat filmpjes consumeren. Heel scherp allemaal voor zo’n dunne laptop.

Binnenin vind je de allernieuwste Intel-chips die net heet van de band zijn gerold. Deze Intel Core 7000-reeks is sterk geoptimaliseerd om het maximale uit een batterijlading te halen, wat we zien. Door zijn sterke autonomie kan je de Spectre x360 overal meenemen en zonder problemen een werkdag zonder stopcontact doorkomen. Het toetsenbord tikt comfortabel met genoeg diepte voor een prettig gevoel. Het touchpad is even breed als op de Acer Swift 7 en is bijna even kwalitatief, maar als we echt op de details letten vinden we de Swift 7 iets prettiger werken.

Stabiel werkpaard

Qua prestaties is de HP Spectre x360 een ideaal werkpaard voor browsen, mailen, multimedia of fotobewerking. Hiermee gamen is een brug te ver. Alleen wanneer je de kwaliteit ver genoeg terugschaalt, lukt het misschien. Voor videobewerking is de chip te zwak om comfortabel te werken. De Spectre x360 is compact qua dikte, maar ook in de breedte door zijn dunne schermrand aan de zijkant. Mocht het ook die dikke bovenkant kunnen aanpakken, dan had hij helemaal perfect geweest. Misschien iets voor volgend jaar?

Het meest fijne van alles is dat HP de ideale weg bewandelt tussen de klassieke usb-poort en het gloednieuwe USB-C. Aan de rechterkant heb je twee USB-C-aansluitingen, terwijl de linkerkant een usb-poort heeft en een hoofdtelefoonaansluiting. Enkel de SD-kaartlezer heeft het verdunningsproces niet overleefd. In deze configuratie kan je alle huidige apparaten nog via usb aansluiten, terwijl alle nieuwe apparaten USB-C mogen zijn omdat de Spectre x360 die ook heeft. Hij laadt bovendien al op via USB-C, wat hem toekomstvriendelijk maakt.

Balans

Heel zelden, maximaal een handvol keer per jaar, hebben we een openbaring wanneer we een bepaald toestel analyseren. De HP Spectre x360 gaf ons dat gevoel. Hij bezit de perfecte balans tussen prestaties, draagbaarheid, design, functies en toekomstgerichtheid. Meestal malen we er niet om wanneer een toestel terug naar de fabrikant moet, omdat we tevreden zijn met wat we hebben. Nu wringt het toch een beetje. Wie het budget eraan wil geven, haalt met de deze laptop het perfecte toestel in huis om jaren van te genieten.

Er is vandaag ook nog een nieuwere versie van de Spectre x360 te koop. Die geniet de voorkeur omwille van de nog betere autonomie en het net iets strakkere ontwerp.