NordVPN review: Iran-bestendig

Score: 8/10

Prijs: €5,75

PROS Eenvoudig

Beschikbaar op verschillende platformen

Snel

Werkt met Netflix

Werkt in Iran CONS Prijzig voor occasioneel gebruik

Interesse in een show op Netflix die enkel in de VS te bekijken is? Dan kan je ofwel verhuizen, ofwel een VPN-verbinding gebruiken zodat Netflix denkt dat je in de States zit. De videodienst heeft het niet voor dergelijke praktijken, maar NordVPN maakt er zijn missie van om zijn gebruikers wel succesvol anoniem van overal te laten surfen. Ik ging aan de slag met de Android-, iOS- en Windows 10-versie van de VPN-cliënt.

Om van NordVPN gebruik te maken betaal je tussen de 4 dollar en de 12 dollar per maand. Vervolgens installeer je een kleine tool op je pc waarmee je inlogt op je account. Je kan vanuit de tool bliksemsnel de VPN aan- en uitzetten. Bij het activeren kies je een land uit de erg lange lijst. Enkele seconden later surf je voor het oog van het internet via dat land. Omdat NordVPN een betalende dienst is, krijg je een snelle verbinding ter beschikking waarmee je perfect full HD-video kan streamen.

NordVPN werkt ook op iOS en Android. Het principe is daar hetzelfde: je logt in, kiest een land, en surft anoniem vanuit dat land. Vanuit België werkte NordVPN perfect. Voor de volledigheid riep ik de hulp in van twee vakantiegangers in Iran, waar een slimme firewall gratis VPN-verbindingen blokkeert. Na het doorvoeren van enkele extra instellingen op een iPhone, waarvoor NordVPN een duidelijke stappengids ter beschikking stelt, was het censuursysteem van Iran succesvol verschalkt.

NordVPN is niet gratis, maar de kwaliteit is niet te vergelijken met gratis diensten. Een snelle verbinding, beschikbaarheid op meerdere platformen en vooral de absolute eenvoud maken NordVPN volgens mij een uitstekende keuze voor een betalende VPN.