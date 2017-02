Score: 7/10

Prijs: €249 (zonder abonnement- en installatiekosten)

PROS Afwerking

Subtiele verschijning

Handig tijdschema CONS Beperkte app

Geen IFTTT

Geen uitbreidingsmogelijkheden

Afhankelijk waar je woont, kan je de slimme thermostaat Anna op verschillende manieren in huis halen. Woon je in Nederland? Dan kan je de thermostaat gewoon in de winkel kopen vanaf 219 euro, exclusief installatie. Je kan hem ook bij de Nederlandse Energie Maatschappij bestellen aan 3,99 euro per maand, met een installatiekost van 70 euro. Woon je in België? Dan is Anna verkrijgbaar bij Eni voor 249 euro. Indien je onmiddellijk een driejarig abonnement aanschaft, kost de thermostaat 1 euro. Dit abonnement kost 4,99 euro per maand voor Eni-klanten. In België bedraagt de installatiekost 99 euro.

Tempolec verdeelt Anna via de verwarmingsgroothandel, zodat de thermostaat ook verkrijgbaar is in andere winkels en webshops. Bovendien biedt de groothandel ook een 230 volt-versie aan die compatibel is met oudere installaties, en is een betalend abonnement enkel noodzakelijk wanneer je (vanaf 2017) de thermostaat buiten je LAN-netwerk wilt bedienen. De installatie kan je optioneel zelf uitvoeren. Een abonnement zonder beperkingen kost 6 euro per maand.

Lokaal product

Anna is zonder twijfel een grote concurrent voor Nest. Het toestel is 100 procent in Eindhoven ontwikkeld door Plugwise en probeert een slim alternatief aan te bieden. Helaas is het sinds de introductie van Nest in de VS in 2011 niet de enige. De concurrentie is groot met Honeywell, Netatmo, Tado en nog vele anderen. Ze zijn allemaal verkrijgbaar aan gelijkaardige prijzen, waardoor je meer naar de essentie van elke thermostaat moet kijken. Anna heeft qua uitzicht veel weg van Nest en de Honeywell Round: een sober, rond ontwerp dat met een basisstation verbonden is, dat bij de verwarmingsketel wordt geïnstalleerd. Belangrijk: in Nederland kan je de thermostaat zelf installeren, in België kan je bij Eni passeren, of je installeert hem zelf. Is het moeilijk om hem zelf te installeren? Wie iets kent van elektriciteit en schema’s kan begrijpen, hoeft geen schrik te hebben, anders laat je het beter installeren.

Ondanks de ronde vorm kan je aan Anna niet draaien langs de buitenkant. In de plaats daarvan krijg je enkele aanraakzones in aluminium: links tikken om het kouder te maken, rechts voor warmer en centraal bovenaan om van programma te wisselen. Anna leert je leefgewoontes net als Nest, maar geeft je daarna de keuze om het schema aan te passen. Dankzij geofencing, in combinatie met de app, weet hij ook wanneer je niet meer thuis bent en wanneer wel. Behalve als iemand in het huishouden een Windows Phone heeft: dan heb je pech. De app is behoorlijk basic. Behalve temperatuur aanpassen en tijdschema’s programmeren kan je weinig extra doen.

De meest handige functie vind ik nog geofencing, waarmee de thermostaat automatisch weet wanneer je thuis bent en wanneer niet, aan de hand van het gps-signaal van je smartphone. Zo kan je de thermostaat toch in- en uitschakelen mocht je dat vergeten. Enig nadeel: iedereen in huis moet dan wel een iOS- of Androidtoestel hebben. Anders gaat de persoon met een Windows-toestel het behoorlijk koud krijgen wanneer de rest uit huis is. Het infoscherm op de thermostaat is kleiner dan bij Nest en minder gedetailleerd, maar genoeg om alles fatsoenlijk af te lezen. De rode of blauwe gloed op de muur na elke temperatuursverandering maakt Anna uniek.

Besparingen

Na een jaar met de Anna thermostaat werd het eindelijk tijd om eens te vergelijken wat je nu kan besparen met zo’n slimme thermostaat. Het is sowieso onbegonnen werk om jaar op jaar met elkaar vergelijken, want geen enkele winter is hetzelfde qua vorst en koude. Afgelopen winter was sowieso een heel zachte winter, maar toch kunnen we uit alle data wat analyseren. De Anna heeft er wel degelijk voor gezorgd dat ik minder verbruik, maar het verschil is minder groot dan ik dacht. In totaal gaat het om ongeveer 8 procent, wat neerkomt op een besparing van 150 euro in mijn geval. Dat betekent, rekening houdend met mijn abonnement en de aankoop van het toestel, dat ik er minstens drie jaar over doe om het toestel terug te verdienen. Vanaf dan zou ik gemiddeld 70 euro per jaar voordeel doen als ik de kosten van het abonnement eraf trek.

Dat is mooi meegenomen, ook al had ik verwacht dat ik sneller voordeel zou doen en mijn winst hoger zou liggen. Dat heeft vooral te maken met Anna die mij toelaat om een handig schema in te stellen elke dag in plaats van de klassieke programmatie van de thermostaat. Vroeger zette ik die op wanneer ik thuiskwam, en schakelde ik hem uit voor het slapengaan. Nu heb je de app en extra comfort door het huis vooraf al op te warmen. Anderzijds kan ik nu wel vanop afstand de thermostaat uitschakelen wanneer ik niet thuis ben, iets wat ik soms durfde vergeten en daardoor het huis onnodig werd verwarmd tot de timer afsloeg.

Eenzaam

Anna is een lokaal product, wat betekent dat de internationale ondersteuning zal uitblijven. Je kan Anna niet zomaar integreren in je domotica of laten samenwerken met andere slimme apparaten. Dat kan worden omzeild door de thermostaat compatibel te maken met If This Then That, maar ook dat is niet het geval. IFTTT is een platform waar je talrijke apparaten kan onderbrengen en goed met elkaar kan laten samenwerken. Je kan mits slimme commando’s je gehele huis automatiseren als je wilt, maar dat zal dan wel zonder Anna moeten gebeuren. Andere concurrenten zoals Honeywell, Thermosmart, Netatmo, Tado of Nest zitten wel op dat platform.

Anna is een perfecte slimme thermostaat voor iedereen die energie wil besparen en niet te veel functies of instellingen wil hebben. Hij heeft misschien maar een beperkt aantal functies, maar die doen het wel goed. Spijtig genoeg hebben we in onze testperiode meermaals met Eni contact moeten opnemen over een foute temperatuurmeting, maar we gaan ervan uit dat dit eerder uitzondering dan regel is. Kijken we naar de concurrentie, dan is Anna te mager wat betreft mogelijkheden. In tegenstelling tot Honeywell, Netatmo en Nest ondersteunt Anna geen IFTTT. Nest heeft daarnaast ook nog een apart programma ‘Works with Nest’ waarmee je allerlei slimme apparaten met elkaar kan laten praten. Heb je dat op het oog, dan is de Nest Smart Thermostat een veel betere en slimmere keuze.