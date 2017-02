Score: 8/10

Prijs: €1299

PROS Flinterdun

Zalig touchpad

Afwerking CONS USB-C is nog niet praktisch

Dikke schermrand

Hoe dun moet een laptop zijn? Flinterdun, volgens Acer. De nieuwe Swift 7 is een paar keer extra over de schaafplank gegaan, zodat hij uiteindelijk amper 9,98 millimeter dun is. Waanzinnig dun dus, maar zijn gewicht blijft wel op niveau: 1,12 kg. Zo’n dun profiel roept meestal slechte herinneringen op wat betreft de batterij, maar dat is met de Swift 7 goed opgelost. Hij houdt het gemiddeld 7 uur uit op één batterijlading bij licht gebruik. Ideaal voor werken onderweg, maar niet om een volledige werkdag met een gerust hart te eindigen.

Ondanks het dunne profiel tikt het toetsenbord goed en ziet het full HD-scherm er prachtig uit. De grootste verrassing was het brede touchpad dat bijzonder goed werkt. Het enige nadeel is dat de dunne rand geen ruimte meer heeft voor usb. Je krijgt twee USB-C-aansluitingen, dé usb-aansluiting van de toekomst, maar het aantal apparaten dat het ondersteunt, is nog heel beperkt. Acer steekt er een verloopstuk naar usb bij in de doos, zodat je niet vol frustratie achterblijft. Mijn droomlaptop, maar als ik kan kiezen heb ik liever enkele millimeters extra op dit ogenblik en ga ik voor de HP Spectre x360.

Systeemeigenschappen: Intel Core i5-7Y54, 8 GB RAM, Integrated Intel Graphics, 256 GB SSD, 13,3 inch glossy scherm, Windows 10 Home, USB naar USB-C- adapter meegeleverd