Score: 8/10

Prijs: €1.499

PROS Ideaal voor full HD-gaming

Uniek design met aanpasbare verlichting

Veel aansluitingen CONS Software slordig vertaald

Software niet afgestemd op het toestel

De Aegis is niet alleen een gamecomputer, maar ook een statement. De pc ziet eruit zoals geen enkel ander toestel en doet mij persoonlijk aan de alien uit de gelijknamige films denken. De gelede voorkant heeft in ieder geval iets buitenaards. De desktop wijkt verder af van een traditionele case doordat de behuizing voor het grootste deel schuin lijkt te rusten op een staander. Toch is de game-pc één solide geheel.

Grafische kaart

De case is aan weerszijden uitgerust met doorschijnende rode raampjes. Via een ventilatieopening zie je de krachtige grafische kaart binnenin draaien. De grafische kaart van mijn testmodel is de iets oudere GTX 970. Intussen wordt die stilaan vervangen door een model met GTX 1060. Die grafische kaart heeft grosso modo dezelfde capaciteiten, zodat deze review voor beide modellen geldt.

Naast de gpu is de hardware immers identiek: de Aegis heeft een Intel Core i7-6700 aan boord en is voorzien van een systeem-SSD met een capaciteit van 256 GB. Voor massa-opslag kan je aan de slag met de eveneens ingebouwde harde schijf met 2 TB opslagruimte. De processor is één van de krachtigste in zijn soort, al valt het op dat het hier niet om de K-variant gaat. De Core i7-6700K kan je overklokken, dit exemplaar niet.

De computer is ruim krachtig genoeg om alle nieuwste spellen met al hun grafische pracht tot hun recht te laten komen op een full HD-scherm.

Modi

Dat is belangrijk omdat MSI de Aegis heeft uitgerust met een heleboel eigen software. Eén programma dient om je computer snel in verschillende modi te zetten. Er is een gewone gamingmodus, een zuinige slimme modus en een overklok-modus waarin de software je computer vanzelf op stand 11 zet. Die laatste is op dit exemplaar dus niet beschikbaar.

Een ramp is dat niet: ook in gamingmodus presteert de Aegis erg goed. De computer is ruim krachtig genoeg om alle nieuwste spellen met al hun grafische pracht tot hun recht te laten komen op een full HD-scherm. Schermen met een hogere resolutie tot WQHD zijn ook geschikt, al zal je de instellingen dan hier en daar moeten terugschroeven. Voor 4K-gaming is deze Aegis niet krachtig genoeg. De hardware volstaat wel om een VR-bril zoals de Oculus Rift of de HTC Vive aan te sturen.

Lampjes

Naast de overkloksoftware voorziet MSI een tooltje waarmee je het uiterlijk van je computer kan aanpassen. Het gaat dan specifiek over de lampjes vooraan. Je kan een kleur kiezen of opteren voor een variabel patroon, of een zachte flikkering die ademhaling simuleert. Ondanks het erg compacte formaat spring de desktop in ieder geval in het oog.

Tot slot verdient het DragonEye-tooltje een vermelding. Daarmee kan je een Youtubevideo bekijken terwijl je een spel speelt. Handig om bijvoorbeeld een online gids te volgen terwijl je speelt. Het valt wel op dat de vertalingen van de software naar het Nederlands niet altijd even goed zijn. Sommige dialogen staan in het Engels, en het spel Fallout 4 staat in de lijst als Faillout 4.

De MSI Aegis met nieuwe grafische kaart kost 1.449 euro, wat een faire prijs is, gezien de prestaties en het design. Vind je nog een exemplaar met GTX 970, dan betaal je al snel 200 euro minder.