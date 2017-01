Score: 8/10

Prijs: €189

PROS Uitstekende prestaties

Degelijke wifi

Geïntegreerde stekker CONS Duur

Geaard stroomnetwerk nodig voor topprestaties

Internet via het stopcontact heb ik altijd al een gekke uitvinding gevonden. Twee adapters, en het stroomnetwerk knipt virtueel een netwerkkabel door. Blijkbaar is het populair, want elke aanbieder heeft wel een setje powerline adapters in het gamma. Devolo is koploper en innoveert met de 1200+ technologie waar bij theoretische snelheden tot 1200 Mbps mogelijk zijn. Beter dan een netwerkkabel? In theorie wel, in de praktijk haal je meestal 200 Mbps, wat nog steeds bijzonder goed is. Enig nadeel? Je hebt een volledig geaard thuisnetwerk aan stroomkabels nodig, want deze snelheidsboost maakt ook gebruik van je aarding. Heb je dat niet? Dan kan je maar beter een 500 Mbps-setje kopen, dat een pak goedkoper is. Daarnaast is een degelijk elektriciteitsnetwerk ook een minimum voor een snelle verbinding.

Heel veel variabelen, wat betekent dat iedereen een andere ervaring heeft. Wat eveneens variabel is, is het wifi-bereik dat je uit deze kit haalt. In onze testopstelling haalden we gemiddeld een knappe 70 Mbps tot op 10 meter. De combinatie van powerline en wifi is echter een sterke combinatie om een verloren ruimte van wifi te voorzien. Je hebt helemaal geen netwerkkabel nodig, enkel een stopcontact. Dankzij de geïntegreerde stekker verlies je ook geen stopcontact. Steek een powerline echter nooit in een stekkerdoos, maar rechtstreeks in het stopcontact. Deze set van Devolo is zowat het beste wat je in huis kan halen, mét wifi-ontvanger. Het enige wat je dan wel moet slikken, is de hoge kostprijs.