Score: 7/10

PROS Waterdicht

Half jaar autonomie

Minimalistisch design CONS Te duur

Onnauwkeurige metingen

Slechte wekker

Indien je je sportactiviteiten wilt laten detecteren en analyseren door een wearable is het moeilijk om een gadget te vinden dat niet log, onhandig of ronduit lelijk is. Veel fitnesstrackers worden gebouwd in kleurrijke kunststof, terwijl sporthorloges dan weer je gehele pols in beslag nemen. De Misfit Ray is daarentegen een minimalistische armband, waarvan je niet zou vermoeden dat het om een slim gadget gaat.

Minimalistisch

Door zijn minimalistische uiterlijk kan de Ray minder functies uitvoeren dan de gemiddelde fitness tracker. Zo is het niet mogelijk om het uur af te lezen en bevat het toestel enkel een versnellingsmeter. Hierdoor zullen de metingen minder nauwkeurig zijn dan bij fitness trackers met gps, al biedt het nog steeds een goede indicatie over hoe actief je bent. Om te achterhalen hoeveel stappen je al hebt gezet, dien je wel je smartphone ter hand te nemen. De Misfit Ray heeft immers geen scherm, waardoor gedetailleerde informatie enkel via de app te bekijken is. Hiervoor zal je overigens vrij veel geduld moeten opbrengen: de Ray zal enkel data synchroniseren wanneer je de app start.

Wie snel een indicatie wil hebben van zijn activiteit van die dag kan twee keer tikken op de cilinder van de Ray. Naar gelang de kleuren die door een ledje worden uitgestraald, weet je hoe ver je bent verwijderd van je doelstelling. Wanneer je bijvoorbeeld nog geen 25 procent van je doelstelling hebt behaald, zal enkel een rood lichtje te zien zijn. Heb je daarentegen de kaap van de 75 procent overschreden, zal het ledje achtereenvolgens rood, oranje en geel tonen. Het duurt even om gewend te geraken aan deze kleurencodes, maar eenmaal je er weg mee bent, is het een handige manier om snel je activiteit na te kijken.

Slaap

De Ray zal automatisch detecteren wanneer je een sportactiviteit hebt gedaan. In de app zal dit worden getoond als lichte, gemiddelde of zware activiteit, maar dit kan je aanpassen naar de sport die je hebt gedaan. Hiervoor kan je kiezen uit wandelen, rennen, fietsen, zwemmen, voetbal, tennis, basketbal, yoga en dansen. Naar gelang de intensiteit van de sport zal je score worden verhoogd.

Ook je slaap zal door het gadget automatisch worden bijgehouden. De Misfit Ray detecteert verrassend goed wanneer je in slaap valt en ontwaakt. Ook detecteert het toestel diepe en lichte slaap, al valt er niet te achterhalen hoe accuraat deze metingen zijn en werkt deze functie niet samen met de wekker die in de app is geïntegreerd. Door te trillen, zal de armband je op een rustige manier wakker maken, maar hiervoor houdt het gadget geen rekening met de periode van slaap waarin je bent. De tracker trilt overigens zo zacht, dat het er niet in slaagde me wakker te krijgen.

Misfit biedt met de Ray een compleet pakket in een kleine vormfactor. Het toestel detecteert sportactiviteiten en slaap en kan tot 50 meter onder water worden gebruikt. Bovendien gaat de batterij zes maanden mee en geeft de app weer hoeveel je nog moet wandelen, rennen of zwemmen om je doel te halen. Jammer genoeg kan dat voor ons de prijs niet volledig rechtvaardigen.