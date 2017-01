Score: 8/10

Prijs: €279

PROS Eenvoudig ontwerp

Kleine sensors

Scherpe instapprijs CONS Beetje voorkennis noodzakelijk

Domotica is tegenwoordig een gevoelig thema. Heel veel mensen willen het wel en vinden het handig, maar zelf installeren is meestal niet realistisch. Laten installeren kost een bom geld, dus houden velen het voor bekeken. Gelukkig evolueert de wereld snel, en hoeft domotica helemaal niet meer moeilijk te zijn. Dankzij een gebruiksvriendelijk besturingssysteem van Fibaro en talrijke randapparatuur kan je je huis bliksemsnel automatiseren en slimmer maken. Ik bekijk alvast de goedkoopste basisset.

Webinterface

Wat onmiddellijk opvalt, is hoe klein het basisstation is. Straf om te geloven dat alles hierin zit. Er zijn twee aansluitingen: voeding en netwerk. Nadat je de Fibaro Home Center Lite aan je thuisnetwerk hebt gekoppeld, kan je op zoek gaan naar het ip-adres van de webinterface. Die hoef je gelukkig niet te gokken, daar heeft Fibaro een softwaretooltje voor. Eens ingelogd, krijg je de mogelijkheid om de indeling van je huis bekend te maken. Gelijkvloers, eerste verdieping, kamers, etc. Daarna maak je je account in orde, beveilig je alles met een grondig wachtwoord, en je kan aan de slag. Er is ook een e-learning platform online waar je alles stap voor stap kan leren. Verplichte kost om het maximale uit de set te halen.

De webinterface ziet er heel toegankelijk uit en wordt verdeeld in zes categorieën: je huis, kamers, toestellen, scenes, energieverbruik, plugins, panelen en configuratie. Elk deel bespreken we later in detail in de Clickx Xtra rond het slimme huis begin januari, maar het valt me wel op dat alles heel gebruiksvriendelijk oogt. Dat betekent niet dat je op enkele minuten met alles klaar bent, want elke module of toepassing registeren, installeren en kiezen wat het moet doen, kost tijd. Je hebt absoluut geen programmeerkennis nodig, alles zit in de software ingebakken met handige keuzemenu’s.

Randapparatuur

Samen met deze korte test heb ik ook wat randapparatuur ontvangen: watersensor, rookmelder, dimmer, schakelaar, bewegingssensor, slimme stekker en deur-raamsensor. Wat onmiddellijk opvalt, is dat je alles heel eenvoudig kan toevoegen dankzij de Z-Wave-standaard. Hiermee kan je handig apparaten toevoegen aan de Home Center Lite. Dat hoeven zelfs niet allemaal toestellen te zijn van Fibaro, alles is compatibel via deze standaard. Tweede opvallende constatering: wat zijn alle sensors klein! De rookmelder meet amper 6 cm diagonaal, terwijl de slimme stekker even groot is als het stopcontact.

Die laatste gloeit trouwens dankzij leds naargelang het verbruik. Hoe zuiniger, hoe blauwer, terwijl een hoog verbruik rood kleurt. Enkel de bewegingssensor ziet er een beetje uit zoals het oog van Sauron. Gevaarlijk, maar ook tegelijk weer tof omwille van zijn minimalistisch design. We graven dieper in dit systeem begin januari in de Clickx Xtra rond het slimme huis, maar als totale set met accessoires maakt Fibaro indruk.

Alles is minimalistisch vormgegeven, wat ideaal is om domotica subtiel te integreren. De installatie is pijnloos, maar alle functies instellen kan wel een behoorlijk uitdagende taak zijn wanneer je heel wat sensors installeert. Als gebruiksvriendelijk pakket een absolute aanrader voor wie wat wil experimenteren met domotica en daarna alles wil uitbreiden over het hele huis.