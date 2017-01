Score: 7/10

Prijs: €349

PROS Ingebouwde gps

Waterdicht

Goede tracker

Batterij CONS Groot en lomp

Veel instelwerk

Prijs

Polar weet ondertussen hoe je een uitstekende fitnesstracker moet maken. Van een echt smartwatch was er voor de M600 nog geen sprake in het gamma van de fabrikant, maar dat betekent niet dat ze leergeld betalen. Op de Android Wear-ervaring valt werkelijk niets af te dingen, tot de feilloze integratie van Google Now aan toe. Helaas betekent de integratie van een volledig functionerend smartwatch aan een fitness tracker ook een stevige prijsboost.

Anderhalf in één

Koop je een slim horloge en een afzonderlijke fitnesstracker, dan kom je wellicht aan dezelfde prijs als deze Polar. Het is zeker geen goedkoop gadget, dus zal je voor jezelf moeten uitmaken of je liever twee-in-één hebt, of dat je toch liever afzonderlijke horloges verkiest. Ga je voor afzonderlijke toestellen, dan heb je veel meer keuze in functionaliteit en elegantie, terwijl de keuze voor één horloge logisch is voor wie gewoon één goed toestel wilt.

Als fitnesstracker kom je met de M600 helemaal aan je trekken, al moet gezegd dat andere Polar-modellen het allemaal net intuïtiever weten voor te stellen. Wel een voordeel van de M600 ten opzichte van zijn broers: je krijgt een mooi, aangenaam kleurentouchscreen dat meer informatie weergeeft tijdens je sport, dan pakweg een M400. Bovendien heb je meer mogelijkheden om de weergave van je schermpjes aan te passen naar wens, zodat je tijdens het sporten altijd exact ziet wat je wilt weten.

Met de M600 probeert Polar voor het eerst een slim horloge te combineren met hartslagmeting op de pols. De Gear S-reeks van Samsung deed dit ook al, en met relatief succes. Metingen op de pols gebeuren vaak met twee lichtjes die je hartslag ‘filmen’, wat betekent dat de resultaten vaak net iets minder accuraat zijn dan bij een sensor op de borst. Polar probeert dit tegen te gaan door maar liefst zes lampjes te gebruiken. Helaas is het resultaat slechts marginaal beter. Een sensor op de pols is handig, maar eentje op de borst zal voorlopig de norm blijven.

Schoonheidsprijs

De bouwkwaliteit van de M600 voelt erg stevig en degelijk aan, maar dat resulteert helaas in een onelegant horloge dat geen schoonheidsprijzen zal winnen. De zilveren rand aan het scherm vergroot deze perceptie zelfs nog. De batterij vaart er gelukkig wel bij: op een volledige lading kom je zeker vier dagen toe, twee als je elke dag intensief sport. De M600 is nog net een tientje dikker dan een V800 of een M600, en die zijn al tamelijk dik. Dergelijke grootte brengt daarnaast ook extra gewicht met zich mee, zodat je nooit helemaal vergeet dat je met een blok rond je pols rondloopt.

De gebruikte stof voor het polsbandje voelt zacht en stevig aan, waardoor het nooit voor irritatie zorgt wanneer het over je huid schuurt; iets waar de mensen van Pebble veel minder goed in slagen. De dubbelzijdige rij gaatjes om het bandje vast te gespen helpt bovendien om zweet snel weg te krijgen, waardoor het rubber nooit geurtjes opneemt.