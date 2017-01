Score: 8/10

Prijs: €1.018

PROS Core i5

Veel aansluitingen

dvd-station CONS Harde schijf

Ik geef je altijd de officiële adviesprijzen van laptops en desktops mee, ongeacht eventuele kortingen in bepaalde winkels. Dell is echter een buitenbeentje. De adviesprijs ligt hier artificieel hoog, waarna je na een schijnbaar permanent bestaande ‘korting’ de echte prijs te zien krijgt. Die echte prijs bedraagt voor de Optiplex 22 ongeveer 682 euro. Dat is belangrijk, want de specificaties sluiten meer aan bij die prijs dan bij de officiële prijs van 1.018 euro.

Mijn testmodel van de all-in-one is uitgerust met een Intel Core i5-6700-processor, 8 GB aan RAM en een harde schijf van 500 GB. De processor biedt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en is krachtig genoeg om zelfs zwaardere programma’s te draaien. 8 GB aan RAM is eveneens voldoende. De harde schijf van 500 GB is echter een pijnpunt. Ze vertraagt het hele systeem voelbaar bij zowat alles dat je opstart. Zo lijkt de Optiplex 22 minder vlot dan een laptop met een slappe Core i3 voor licht werk.

Zijn geld waard(?)

Zware programma’s opstarten kan ook even duren, maar eens alles geladen is, komt de Core i5 natuurlijk wel tot zijn recht. Ik zou dit toestel vooral aanraden aan wie geduld heeft en iets zwaardere software moet draaien. Voor klassiek dagelijks gebruik is de duurdere editie met 128 GB SSD-geheugen een betere optie. Voor 762 euro (reële prijs) is de configuratie met i5 zijn geld nog steeds waard.

De AiO zelf heeft een full HD-scherm met een nagenoeg perfecte kijkhoek. De meeste aansluitingen, waaronder ook HDMI en DisplayPort voor extra schermen, zitten achteraan verstopt maar ook aan de zijkant vind je twee usb-poorten. Tot slot valt de dvd-lezer op: een welkome toevoeging in tijden waarin het ding steeds zeldzamer wordt.

Systeemeigenschappen: Intel Core i5-6500, 8 GB RAM, Integrated Graphics, 500 GB HDD, 21,5 inch mat scherm, Windows 10 Pro, muis en toetsenbord inbegrepen.