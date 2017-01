Score: 8/10

Prijs: €249

PROS Geluidskwaliteit

Draagcomfort

Lichtgewicht

Oerdegelijke microfoon CONS Enkel usb-aansluiting

Surround enkel op Windows

Onhandige kabel

Het is een absolute verademing om een gaming headset te testen die niet vol staat met ledjes die alle kleuren van de regenboog aankunnen. De Sennheiser PC 373D is een sobere, matzwarte headset met enkele rode accenten die de gaming-achtergrond verraadt. Het is een open hoofdtelefoon, wat goed is voor de geluidskwaliteit. Nadeel: niet te luid zetten, of iedereen kan meeluisteren. Naast games kan je deze headset net zo goed voor muziek of film gebruiken, zo compleet is het totaalpakket.

Stereo of meer

De Sennheiser PC 373D is een rasechte pc-headset geworden, en dat herken je meteen aan de usb-aansluiting. Geen mogelijkheid om via een jack-kabel tussendoor ergens anders naar te luisteren. Met een druk op de knop kan je wisselen tussen stereo en 7.1-surroundgeluid. Dat laatste is perfect om mee te gamen, maar het maakt het geluid ook wel minder echt. Bij shooters en vooral voor online competitieduels kan het jou een extra voordeel geven, maar ik koos toch vooral voor de volle, rijke stereomodus.

Verrassend genoeg werkt de headset enkel in 7.1-surround met een Windows-computer. Heb je een Mac, dan moet je het met de standaard stereomode doen, zonder instellingsmogelijkheden. Toch wel spijtig voor een headset met dit prijskaartje. Hij werkt verrassend genoeg ook op de PlayStation 4, ondanks dat het niet zo staat geadverteerd. Na een korte speelsessie kwamen we er al wel snel achter: het geluid is zo belachelijk laag op de spelconsole dat het amper bruikbaar is. Enkel voor Windows in 7.1, en voor Windows en Mac in stereo.

Talrijke gradaties

249 euro is een pak geld voor een headset, maar je krijgt er veel voor terug. Het draagcomfort is zalig met fluwelen oorkussens die bovendien heel licht aanvoelen. Lange speelsessies zorgen niet voor extra zweet, terwijl de microfoon de beste is in een gaming headset die we ooit hebben gezien. Elk detail wordt opgepikt, zonder dat we het gevoel hebben dat we vanuit een blikken doos spreken. Headset naar boven schakelt de microfoon uit, andersom schakelt hij in.

De geluidskwaliteit is bijzonder goed met rijke, lage tonen in talrijke gradaties. Ideaal om te gamen, zonder dat de bassen te hard pompen en de rest van het geluid overklassen. De middentonen zijn iets meer gedempt om plaats te maken voor detailrijke hoge tonen, zonder dat ze helemaal van het plateau verdwijnen. Vooral bij voice chat valt de zuiverheid van de stemmen heel sterk op tussen het geluid van je spel. De open vormgeving van de headset zorgt voor een natuurlijk geluid en extra comfort tijdens langere sessies. Klein nadeel is de lange rubberen kabel die niet handig oprolt na je spelsessie. Een geweven kabel had hier beter op zijn plaats geweest, of een minder flexibele rubberen variant.

Ik moet toegeven dat dit prijskaartje veel is voor een headset, maar na het horen van de Sennheiser PC 373D vrees ik dat mijn spaarvarken aan zijn laatste dagen bezig is. De geluidskwaliteit is bijzonder goed, het draagcomfort is zalig en hij heeft geen schreeuwerig design zoals de meeste gaming headsets. De beste keuze van het moment, ook al komt die aan een flink prijskaartje.