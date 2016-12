Score: 9/10

Prijs: €479

PROS Extreem goede prestaties

Bliksemsnelle vingerafdruksensor

Autonomie

Mooi amoledscherm

Aanpasbare pure android

Scherpe prijs CONS 'Slechts' full HD-scherm

Gemiddelde camera

Duurder dan voorganger zonder veel meerwaarde

De OnePlus 3T stoot prijs-kwaliteitskoning OnePlus 3 nauwelijks enkele maanden na de kroning al van de troon. OnePlus is onkarakteristiek snel met het uitbrengen van een nieuw toestel. Traditioneel genieten vlaggenschiptelefoons immers minstens een jaar de status van ‘beste wat het merk te bieden heeft’ tot ze vervangen worden.

Complete vervanging

De OnePlus 3T vervangt de OnePlus 3 volledig en is in principe het betere toestel. Dat klinkt zuur voor mensen die twee maanden geleden nog een 3 kochten. Hun krachtige toestel is immers van de eerste naar de tweede plaats in de ranking gesukkeld. Groot is het verschil tussen de 3 en de 3T echter niet. Integendeel: wie nog één van de laatste OnePlus 3’s op de kop kon tikken, mag zich gelukkig prijzen.

Identiek toestel

Eigenlijk heeft OnePlus heeft de OnePlus 3 gewoon nog eens uitgebracht, ditmaal met een T achter de naam. Die letter is meteen ook de meest zichtbare wijziging tegenover de originele OnePlus 3. Langs buiten zien de OnePlus en de OnePlus 3T er compleet identiek uit. De vingerafdruksensor vooraan, die dubbel dienst doet als homeknop, is dezelfde en werkt dus bliksemsnel. Ook het full HD-amoledscherm is niet veranderd. Het display is nog steeds prachtig, maar de hogere resolutieschermen van de veel duurdere vlaggenschepen ook vandaag nog mooier. Zelfs de 16 MP-hoofdcamera is identiek. Tijdens onze test zagen we bij een foto met tegenlicht dezelfde lensflare in zowel de foto van de 3 als de 3T. Waar komt de T dan vandaan?

Betere conditie

De vernieuwingen van dit nieuwe toestel schuilen uitsluitend aan de binnenzijde. De SoC en de batterij kregen allebei een update. De OnePlus 3T pakt uit met een joekel van een accu: 3.400 mAh tegenover de 3.000 mAh van de OnePlus 3. Die eerste had al een stevige autonomie, het nieuwe toestel kan nog langer zonder stopcontact. Bij intens gebruik (enkele uren navigatie, muziekstreaming, foto’s met flash, bellen, surfen…) kan je vlot 24 uur zonder extra stroom. Bij lichter gebruik komen de twee dagen autonomie binnen handbereik.

Merkbare boost

De batterijtest van PC Mark 1.0, waarbij een continu gebruik gesimuleerd wordt met afwisselend productiviteits- en multimediatoepassingen, toont het verschil in autonomie tussen de OnePlus 3 en de OnePlus 3T. Let wel: niet alleen hardware staat in voor de verbetering. Ook de vernieuwde en verbeterde software van de 3T speelt een rol. De ‘oude’ OnePlus 3 zal dus in principe ook een batterijboost krijgen.

De 3T doet het significant beter dan zijn voorganger en laat ook de andere voorname vlaggenschepen van dit jaar achter. Enkel de Huawei Mate 9 doet beter. Niet verwonderlijk, aangezien dat enorme 5,9 inch-toestel een batterij van 4.000 mAh aan boord heeft. Gaat je batterij toch plat, dan zorgt de snellaadtechnologie er voor dat je smartphone in een half uur tijd vrijwel volgeladen is.

Snapdragon 821

OnePlus stopte verder een nieuw kloppend hart in de 3T. Het toestel wordt voortaan aangedreven door een Snapdragon 821 van Qualcomm. Die SoC (System on a Chip) biedt enkele kleine verbeteringen tegenover de Snapdragon 820. De nieuwe Kryo-processor op de SoC heeft twee rekenkernen geklokt op 2,34 GHz en twee zuinigere exemplaren geklokt op 2,19 GHz. De Snapdragon 820 deed het met twee dualcores met respectievelijk 2,15 GHz en 1,6 GHz. Al naargelang de test zorgen de krachtigere Kryo-kernen voor twee tot tien procent prestatiewinst voor de OnePlus 3T tegenover de OnePlus 3.

Snellere gpu

De grafische chip blijft dezelfde: beide toestellen hebben een Adreno 530 op de SoC. De gpu van de OnePlus 3T is echter hoger geklokt waardoor de grafische prestaties volgens onze tests met ongeveer vier procent stijgen. We zetten beide chips eerder al in detail tegenover elkaar. Hier lees je meer over het verschil tussen de twee SoC’s en de impact daarvan op de prestaties.

Nauwelijks merkbaar

In de praktijk situeren die verbeteringen zich aan de marge van het kunnen van de telefoon. Zowel de OnePlus 3 als de OnePlus 3T zijn echter meer dan krachtig genoeg om het merendeel van de beschikbare Android-applicaties te draaien zonder daarvoor tot het uiterste te gaan. Onze ervaring: hoewel apps in theorie sneller opstarten en zware toepassingen vlotter kunnen werken, merken we in de praktijk absoluut geen verschil.

OnePlus 3T versus de rest

OnePlus wil zich meten met andere duurdere vlaggenschepen en ook daar verandert er weinig ten opzichte van de OnePlus 3. De hardware van de 3 kon zich al helemaal meten met die van andere vlaggenschepen zoals de Samsung Galaxy S7, LG G5, HTC 10 en Huawei Mate 9. Dat is met de nieuwe chip niet anders. Rechtstreekse prestatievergelijkingen blijven echter artificieel aanvoelen. De scores liggen hoger, maar de SoC in de OnePlus 3T moet slechts een full HD-schermpje aandrijven, versus de WQHD-displays van de Galaxy S7, HTC 10 en LG G5. De Mate 9 heeft eveneens een full HD-scherm. De vergelijking met de Kirin 955-processor in dat toestel is daarom het interessantst.

De OnePlus 3T veegt de vloer met alle andere toestellen inclusief Huawei’s Kirin 955, die bovendien in een duurder toestel zit. Resolutie buiten beschouwing gelaten koop je nergens meer pk’s voor minder geld. Dat de 6 GB aan RAM van de OnePlus 3 opnieuw haar intrede maakt, doet de prestaties evenmin kwaad.

Selfiecamera

Selfieliefhebbers kunnen genieten van de verbeterde frontcamera. De 8 megapixelcamera van de OnePlus 3 wordt gedubbeld door het 16 megapixel-exemplaar van de 3T. Het verschil is zichtbaar maar selfies zijn per definitie vanop kleine afstand getrokken waardoor de impact van de betere camera niet fenomenaal is. De hoofdcamera is zoals gezegd identiek aan die van zijn voorganger. Het ding levert heel degelijke resultaten af en steekt ver boven de concurrentie in zijn prijsklasse uit, maar hier kan OnePlus de dure vlaggenschepen niet bijhouden. De camera is merkelijk trager dan die van bijvoorbeeld de G5 of S7 en de lichtgevoeligheid is eveneens een stuk minder. We zijn best tevreden van de fotokwaliteit, maar ze brengt ons niet onder de indruk.

Aanpasbaarheid troef

De interface van de OnePlus 3T blijft ook hier trouw aan de pure versie van Android (6.0.1). Naar goede gewoonte kan je meer instellingen aanpassen op je OnePlus dan op toestellen van andere fabrikanten en dringt OnePlus je geen rommel op. De Google Launcher is zelfs een standaard optie voor wie de launcher van OnePlus zelf niet ziet zitten.

De vingerafdruksensor doet dienst als home-knop. Aanraken volstaat om die te activeren. Dat is even wennen, maar werkt al snel erg plezierig. Aan weerszijde van de sensor zitten de multitask-knop en de terug-knop. De terug-knop staat zoals bij de meeste Androidtoestellen links, maar je kan beide toetsen via het instellingenmenu omwisselen. Dat is erg handig voor wie een Samsungtoestel gewoon is, waar die knoppen eveneens omgekeerd staan.

Ons testmodel van de OnePlus 3T heeft een niet-uitbreidbaar intern geheugen van 120GB, waarvan zo’n 100 GB bruikbaar is. Die 120 GB-versie is nieuw. De OnePlus 3 was beperkt tot 64 GB. Van de 3T bestaat eveneens een 64 GB-versie.

Unieke karaktertrekjes

De OnePlus 3T heeft net als de OnePlus enkele leuke functies die de smartphone onderscheiden van andere telefoons. Zo heeft iedere OnePlus 3T Dualsim, wat een welkome toevoeging is voor frequente reizigers. Bovendien kan je met de hulp van gebaren op het scherm verschillende functies activeren. Standaard activeert het tekenen van een cirkeltje op de uitgeschakelde telefoon de camera. Een pauzeknop tekenen met twee vingers zorgt dan weer dat muziek begint te spelen, terwijl respectievelijk < en > tekenen het vorige of het volgende nummer opzet. Usb C zorgt er dan weer voor dat je oude kabeltjes de vuilnisbak in kunnen, maar de aansluiting is wel superieur aan micro-usb. Tot slot keert de slider aan de zijkant terug. Die unieke knop heeft drie standen. Opnieuw kan je zelf invullen wat hun functie is, maar standaard wissel je er mee tussen Luid, Stil en Niet storen.

Magere meerwaarde

De OnePlus 3 was een fantastisch toestel dat voor 399 euro presteerde zoals een smartphone van 650 euro. De OnePlus 3T is in 99 procent van de realistische gebruiksscenario’s vrijwel hetzelfde toestel, dat nu voor 439 euro presteert zoals een smartphone van 650 euro. De betere batterij is volgens ons de enige verbetering die de meerprijs rechtvaardigt. De extra autonomie is voelbaar maar je betaalt er 40 euro voor. Aangezien de OnePlus 3 ook een erg degelijke batterij had, worden we niet bepaald warm van die gedwongen meerprijs. De OnePlus 3T is nog steeds een briljante koop, maar net iets minder briljant als de OnePlus 3. Voor de nieuwe 128 GB-versie van de telefoon die we hier testten betaal je 479 euro. Gezien de enorme opslagcapaciteit vinden we die versie dan ook het interessantst.