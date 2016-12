Score: 8/10

Prijs: €1599

PROS Compact

Snel

Goed toetsenbord CONS Autonomie

MSI stuurt ons een heel leuke gamelaptop, vers van de pers. MSI’s laptop is wat dikker dan het doorsnee toestel, maar voor een game-laptop valt het formaat best mee. Een Intel extra krachtige Core i7, 16 GB aan RAM en een Nvidia GeForce GTX970M-grafische kaart zorgen voor de pk’s. Tel daar nog eens een SSD van 128 GB en een terabyte extra HDD-opslagruimte bij op, en je merkt dat dit toestel zowat alles aankan.

Met dit toestel kan je naar hartenlust gamen. De 13,3 inchlaptop is echter compact genoeg voor onderweg, waarbij werk verzetten geen probleem is. Zowel gamers als professionals kunnen immers een goed verlicht toetsenbord smaken. Oerprofessioneel oogt het eerder agressieve design van deze laptop natuurlijk niet.

MSI had de noden van een gamer in het achterhoofd bij het ontwerp van het toetsenbord, en dat is een goede zaak. De duidelijk gedefinieerde toetsen komen immers niet alleen tijdens het spelen van een spel van pas, maar ook tijdens het typen en werken.

Aan aansluitingen geen gebrek: USB 3.0 en USB-C tekenen present, net als een kaartlezer en een ethernetpoort. Een extern scherm koppel je aan via de miniDisplayPort of de HDMI-aansluiting.

De stevige hardware brengt naast het formaat en het gewicht een ander belangrijk nadeel met zich mee: voor een game-laptop is een autonomie van meer dan vier uur lang niet slecht, maar ze valt in het niets vergeleken met gewone toestellen.

Compacte gamelaptops zijn een zeldzaamheid. Zoek je een draagbaar toestel dat overweg kan met de nieuwste spellen, dan is de GS40 een erg goede keuze.