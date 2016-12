Score: 9/10

Prijs: €882

PROS Gebalanceerde configuratie met grafische chip

Numeriek toetsenbord

Bouwkwaliteit en afwerking CONS Toetsenbord voelt vlak aan

Autonomie kan beter

BTO is geen grote naam in de laptopwereld, maar het kleine bedrijf kan perfect opboksen tegen de gevestigde waarden met zijn toestellen. Ik bekijk in deze editie de U-Book: een ietwat onopvallende maar stijlvolle en klassieke allroundlaptop. Het toestel heeft dan ook gebalanceerde specificaties. Een Intel Core i5 wordt bijgestaan door 8 GB aan RAM-geheugen en een SSD van 128 GB. Dat is volgens mij de ideale configuratie voor de meeste gebruikers. Dankzij de 8 GB aan RAM kan je bovendien flink multitasken met tal van Chrome-tabs op de achtergrond. Van het gebrek aan Core i7 zal je niet veel merken, behalve dan in je portefeuille.

Naast de klassieke hardware vinden we een Nvidia GeForce GFX 940MX terug in de behuizing. Die bescheiden grafische kaart biedt een flinke meerwaarde tegenover Intels geïntegreerde graphics, maar kan niet vergeleken worden met een echt krachtige gpu. De lichtere moderne games die net niet overweg kunnen met geïntegreerde graphics zullen dat wel doen op deze U-Book. De extra grafische kaart heeft helaas haar impact op de autonomie, die met 5 uur 30 minuten acceptabel is, maar zeker beter kan

Numeriek klavier

De laptop heeft een verlicht toetsenbord van hoge kwaliteit, al kan de feedback van de toetsen volgens mij beter. Daar staat dan weer tegenover dat BTO een numeriek toetsenbord aanbiedt, een steeds zeldzamer wordende luxe waar volgens mij toch nog steeds veel vraag naar is. Het touchpad is groot en nauwkeurig. Zonder extra muis werken is op dit toestel een stuk comfortabeler dan bij veel andere exemplaren in dezelfde prijsklasse.

Aansluitingen zijn er voldoende dankzij de USB 3.0-, USB 2.0- en USB-C-poorten. Een HDMI-poort en een kaartlezer zijn eveneens aanwezig. Over het scherm kan ik niets negatiefs kwijt. De full HD-resolutie is ideaal voor het 15,6 inchscherm en de kijkhoek is uitstekend.

Geen Windows

Bij BTO kan je zelf kiezen wat er in je laptop zit, dus voor een meerprijs is het perfect mogelijk om bijvoorbeeld voor een grotere SSD te kiezen. Het is opvallend dat Windows een optie is. Ons testmodel draaide een proefversie van Windows 10 en is daardoor een stuk goedkoper. Wil je Linux draaien, dan bespaar je flink wat geld. Anders moet je ongeveer 120 euro extra opzij leggen voor Windows 10 Home.

Zelfs met Windows 10 in de prijs inbegrepen, blijft de U-Book een goede keuze. BTO levert met de U-Book een relatief dunne en stijlvolle 15 inch-laptop af met gebalanceerde prestaties, iets meer grafische kracht én een numeriek toetsenbord. Naar die combinatie wordt mij veel gevraagd, maar toestellen die er aan voldoen, zijn zeldzaam. Al snel kom je bij veel duurdere of veel dikkere laptops terecht.

Zeggen 15 inch, allroundlaptop en numeriek toetsenbord je iets? Dan is BTO één van de beste opties op de markt. Voor ultieme draagbaarheid of geweldige autonomie kijk je best nog even verder.

Systeemeigenschappen: Intel Core i5-6200U, 8 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 940MX, 128 GB SSD, 15,6 inch mat scherm (1.920 x 1.080), Windows 10 Home (testversie)