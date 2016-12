In de zoektocht naar een nieuwe smartphone speelt de camera een steeds belangrijkere rol. We laten de compactcamera steeds vaker thuis en kiezen voor onze smartphone om herinneringen vast te leggen. Zeker wanneer je naar het premiumsegment kijkt, zetten fabrikanten zwaar in op de kwaliteit van de camera om zich te onderscheiden.

Gisteren bespraken we de eerste drie vergelijkingstests die we op de HTC 10 (749 euro, 32 GB), Huawei P9 (549 euro, 32 GB), LG G5 (599 euro, 32 GB) en Samsung Galaxy S7 (649 euro, 32 GB) hebben losgelaten. In deel 2 kijken we na hoe goed de camera’s natuurfoto’s kunnen maken en welke beeldkwaliteit er over blijft bij donkere lichtomstandigheden.

Tuin

De foto van de tuin toont hoe de camera’s omgaan met schaduw en hooglichten. De ruimte onder de boom centraal op de foto is veel donkerder dan de omgeving rondom. We beoordeelden de foto’s op een egale belichting en zichtbare details in de donkere stukken.

HTC 10

Ons oordeel: In onze blinde test op de redactie kwam de Galaxy S7 als overduidelijke winnaar naar boven. Die biedt de mooiste kleuren, de meest egale belichting en het meeste detail. Bij de overige drie raakten we er niet uit. De P9 en G5 tonen voldoende detail in de schaduw, maar zijn allebei overbelicht links bovenaan de foto. De HTC 10 is over het algemeen onderbelicht, wat vooral centraal op de foto voor problemen zorgt, maar werd door de meerderheid van de redactie als een beter resultaat gekozen.

Brandblusapparaat

Om de prestaties in mindere lichtomstandigheden te testen, trokken we de kelder in met de openstaande deur bovenaan de trap als lichtbron. Bij de beoordeling letten we vooral op ruis, kleur en leesbaarheid van de letters op de brandblussers.

HTC 10

Ons oordeel: Dit is de enige foto waarbij de redactie het unaniem eens is geraakt. De LG G5 is onze absolute favoriet, gevolgd door de Huawei P9 en de Samsung Galaxy S7. De HTC 10 is de duidelijke verliezer, met het meeste ruis en weinig detail.

Verdict

We begonnen aan deze vergelijkende test in de hoop om de beste smartphonecamera van het moment te ontdekken. De werkelijkheid is – zoals zo vaak – niet zo zwart-wit. Alles hangt ervan af wat je als gebruiker belangrijk vindt aan een camera.

De Samsung Galaxy S7 deed het over het algemeen het beste in de verschillende tests. Het is een uitstekende allround camera, maar de kleuren zijn niet altijd even accuraat. Vaak zijn ze te gesatureerd en dat kan er onnatuurlijk uitzien. De meest accurate kleuren verkrijg je met de Huawei P9, dankzij de combinatie van twee cameralenzen. Vind je goede resultaten bij minder licht belangrijk, bijvoorbeeld voor concertfotografie, dan is de LG G5 de beste keus voor jou.

De camera van de HTC 10 komt minder goed uit de verf en dat is jammer voor een smartphone van dit kaliber. In nagenoeg elke situatie werden de foto’s van deze smartphone in onze blinde test door de meerderheid van de redactie als laatste gekozen. De foto’s van de HTC 10 zijn op zich niet slecht, maar in een rechtstreekse vergelijking moet het toestel de duimen leggen tegenover de concurrentie. We zijn alvast benieuwd naar welke smartphonecamera jouw voorkeur uitgaat nadat jijzelf de foto’s hebt geanalyseerd.