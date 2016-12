Score: 0/10

PROS CONS

In de zoektocht naar een nieuwe smartphone speelt de camera een steeds belangrijkere rol. We laten de compactcamera steeds vaker thuis en kiezen voor onze smartphone om herinneringen vast te leggen. Zeker wanneer je naar het premiumsegment kijkt, zetten fabrikanten zwaar in op de kwaliteit van de camera om zich te onderscheiden.

Reden genoeg dus om die smartphonecamera’s eens aan een grondige test te onderwerpen. We verzamelden de vier belangrijkste vlaggenschiptoestellen van het moment en hebben de cameraprestaties vergeleken in verschillende omstandigheden. Wie doet er mee? De HTC 10 (749 euro, 32 GB), Huawei P9 (549 euro, 32 GB), LG G5 (599 euro, 32 GB) en Samsung Galaxy S7 (649 euro, 32 GB). Alle foto’s worden onbewerkt gepubliceerd, zodat jij zelf mee op onderzoek kan trekken met ons.

Hoe we testen

Om de vergelijking zo eerlijk mogelijk te maken, kozen we voor een blinde test. We gingen met de vier smartphones op pad om enkele foto’s te maken en lieten die daarna door de voltallige redactie beoordelen, zonder hen te vertellen welke foto bij welke smartphone hoort. De foto’s werden telkens in dezelfde omstandigheden en vanuit hetzelfde standpunt genomen. Achteraf werden ze bijgesneden om de foto’s zo gelijk mogelijk te maken.

Vrachtwagen

Deze foto van een geparkeerde vrachtwagen bevat heel wat elementen om de kwaliteit op te beoordelen. Naast de kleuren en de algemene scherpte van de foto, keken we ook in het bijzonder naar de leesbaarheid van de merknaam Mitsubishi en de tekens op de nummerplaat. Verder zitten er nog verschillende details in deze foto die met de ene camera beter tot hun recht komen dan de andere.

Previous | Next Image 1 of 4 HTC 10

Huawei P9

LG G5

Samsung S7





HTC 10

Ons oordeel: De voorkeur van de redactie kwam zeer duidelijk naar voor. De Galaxy S7 en Huawei P9 strijden nek aan nek voor de eerste plaats, terwijl de LG G5 en HTC 10 unaniem respectievelijk de tweede en derde plaats kregen toebedeeld.

Tekst

We maakten een foto van een bedrukt wit papier, enerzijds om de witbalans van de camera’s te vergelijken en anderzijds om de leesbaarheid van de tekst te beoordelen. Bij tekst komt de nabewerking goed tot uiting.

Previous | Next Image 1 of 4 HTC 10

Huawei P9

LG G5

Samsung S7





HTC 10

Ons oordeel: Het merendeel van de redactie koos de foto van de LG G5 als favoriet, gevolgd door de Huawei P9 en Samsung Galaxy S7 op een gedeelde tweede plaats. De HTC 10 moet hier duidelijk de duimen leggen tegenover de concurrentie.

Shoot

Een vorig nummer van Shoot bleek het ideale onderwerp om te testen hoe accuraat kleuren worden weergegeven. Camera’s hebben het over het algemeen erg moeilijk om rood accuraat weer te geven. Daarnaast geeft de zwartwitcover ook een goed idee van het contrast.

Previous | Next Image 1 of 4 HTC 10

Huawei P9

LG G5

Samsung S7





HTC 10

Ons oordeel: De helft van de redactie gaf de voorkeur aan de foto van de P9, waarvan de kleuren objectief gezien ook het dichtst bij de werkelijkheid aanleunen. Bij de overige foto’s neigt het rood al meer naar koraal. De Galaxy S7 en G5 vechten om de tweede plaats, terwijl de HTC 10 voor de meerderheid als verliezer uit de bus kwam.

Meer vergelijkingstests van de smartphonescamera’s en het finale verdict kan je morgen lezen in deel 2.