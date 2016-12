Score: 8/10

Prijs: €629

PROS Scherpte

Helderheid

Kleuren

Aansluitmogelijkheden CONS Luid

Budget-bouwkwaliteit

Full HD, 3.000 lumen en dat voor amper 629 euro: de Epson EB-U04 ziet er op papier erg aantrekkelijk uit. Het toestel is niet klein en al helemaal niet mooi, maar het is de beeldkwaliteit die hier de show steelt. De maximale resolutie van de projector bedraagt 1.920 x 1.200 pixels, waardoor je van je favoriete films en series kan genieten in sublieme kwaliteit. De 3.000 lumen vertaalt zich in een uitstekende helderheid. De beamer lacht eens met zonlicht en levert een genietbaar resultaat af, zelfs wanneer de ruimte niet verduisterd is.

Aansluitingen

De Beamer is uitgerust met twee HDMI-poorten, een USB A-poort (de klassieker) en een USB B-poort, een scart-aansluiting en een VGA-ingang. In de doos zit standaard een VGA-kabel, en geen HDMI-kabel. Dat vinden we een eerder vreemde keuze, aangezien VGA stilaan gedateerd is. Luidsprekers kan je niet aansluiten via de beamer: een audio-uitgang ontbreekt. In de praktijk kies je waarschijnlijk toch voor de audio-output van je brontoestel zodat dat geen bezwaar is. Ter compensatie is er wel een geïntegreerde luidspreker aanwezig, maar die is een affront voor het oor.

Via de usb-poorten gedraagt de beamer zich in theorie als mediaspeler, maar in de praktijk valt dat tegen. De geïntegreerde speler kan immers niet met alle gangbare formaten overweg, zodat je bijvoorbeeld niet met een MKV-bestand moet komen aandraven. In de praktijk lukte het ons niet om enkele testbestanden af te spelen.

Bediening

Via de kabel werkt de beamer natuurlijk wel perfect. De bediening is intuïtief, zowel via de knoppen op het toestel zelf als met de meegeleverde afstandsbediening. Je kan de ‘keystone’ zowel horizontaal als verticaal aanpassen. De beamer hoeft dus niet recht voor de muur te staan voor een goed resultaat. Het pootje vooraan waarmee je de hoek aanpast, stelt niet zo veel voor. Het voelt een beetje goedkoop aan, en is bovendien aan de korte kant, zodat het lastig is om van bijvoorbeeld een laag salontafeltje naar hoog op de muur of het scherm te beamen. Of dat een probleem is, hangt van de opstelling bij je thuis af. Voor ons gooide het in ieder geval geen roet in het eten. De scherpte en de zoomfactor kan aangepast worden aan de lens op het toestel.

Dat het om een budgetbeamer gaat, merk je vooral in de koeling. Het toestel moet overuren werken om de warmte van de lamp kwijt te kunnen en dat maakt vrij veel lawaai. Op stille momenten kan dat je wel even uit een goede film halen. De lamp zelf (200 watt) moet volgens Epson tot 10.000 uur mee gaan, waardoor je niet snel extra zal moeten investeren.

Je ziet waar Epson heeft bespaard om een full HD-beamer aan dit prijspunt af te leveren, maar geen van de minpunten weegt op tegen de voordelen. Voor deze prijs is de beeldkwaliteit, de scherpte en de helderheid van dit toestel fenomenaal. Zoek je een toestel in deze prijsklasse, dan is de EB-U04 een absolute aanrader.