Score: 8/10

Prijs: €249

PROS Leuk design

Goede prijs-kwaliteitsverhouding

Dualsim CONS Batterij

Camera

Een klein jaar nadat HTC de Desire 626 op de wereld losliet, lanceert de fabrikant een opvolger voor de telefoon. Het uiterlijk van de Desire 628 ziet er bijna identiek uit aan deze van zijn voorganger. HTC kiest wederom voor een kunststoffen behuizing met een accentkleur die langs de zijkant loopt. Enkel aan de voorkant kan je een verschil tussen beide smartphones ontdekken: het plastic met uitgesproken grills heeft plaatsgemaakt voor glas met subtielere speakers.

Vlotte werking

Waar de Desire 626 het vorig jaar uitsluitend van zijn uiterlijk moest hebben, heeft de Desire 628 nu eveneens de specificaties om de strijd aan te gaan met toestellen in zijn prijsklasse. De smartphone bevat een octacore-processor die is geklokt op 1,3 GHz, 3 GB geheugen en 32 GB opslagruimte. Ter vergelijking: de HTC Desire 626 bevat een quadcore-processor, 2 GB geheugen en 16 GB opslagruimte. Bovendien is de Desire 628 met een prijskaartje van 249 euro 50 euro goedkoper dan zijn voorganger.

In de benchmarks weet de Desire 628 zijn mannetje te staan, al zijn er enkele toestellen die betere scores halen. Zo doet de Motorola Moto 4G Plus het consequent beter. Enkel bij de multi-coretest van Geekbench 3 moet het toestel de duimen leggen tegen de Desire 628. Wel kost de Moto 4G Plus 20 euro meer en heeft hij slechts 16 GB aan opslagruimte.

Zoals de resultaten van de benchmarks doen vermoeden, werkt het toestel van HTC vlot. De Desire 628 blijft goed werken wanneer er meerdere apps en tabbladen openstaan. Het toestel wordt op deze momenten slechts lichtjes warmer. Enkel wanneer je een zwaar spel draait, merk je dat de smartphone aan zijn grens zit.

Autonomie

Jammer genoeg heeft de Desire 628 een batterij van slechts 2.200 mAh. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de schermresolutie van 720 bij 1.280 pixels, al is de autonomie nog steeds niet om over naar huis te schrijven.

Tijdens onze videolooptest hield de smartphone het zes uur en vier minuten vol, wat korter is dan de meeste andere toestellen in de prijsklasse. Een gemiddelde gebruiker zal een werkdag net doorkomen. Tijdens het spelen van zware spellen zie je de capaciteit van de batterij echter met sprongen achteruitgaan.

Wazige beelden

De HTC Desire 628 heeft een 13 MP-camera aan de achterzijde en een selfiecamera van 5 MP. Met de hoofdcamera kan je redelijke foto’s nemen, al vertoont de camera kuren bij moeilijke lichtomstandigheden. Bij weinig licht wordt het beeld korrelig, terwijl beelden snel overbelicht zijn wanneer de zon schijnt. Bovendien doet de autofocus er net iets langer over dan je zou willen. Wie niet goed oplet, zal hierdoor een hoop wazige foto’s nemen.

Conclusie

HTC heeft zonder twijfel zijn lessen getrokken uit de Desire 626. Het resultaat is een toestel dat er nog steeds fleurig uitziet, maar voorzien is van degelijke ingewanden. Bovendien heeft HTC de smartphone 50 euro goedkoper gemaakt, waardoor de Desire 628, in tegenstelling tot zijn voorganger, een goede prijs-kwaliteitsverhouding heeft. De gemiddelde gebruiker zal niet ontevreden zijn na zijn aankoop van de Desire 628. Enkel wie een erg goede camera en autonomie prioritair vindt, kan dit toestel beter overslaan. De Motorola Moto 4G Plus heeft bijvoorbeeld een batterij die bijna dubbel zo lang meegaat.