Microsoft heeft op zijn Build 2017-conferentie in Seattle Powerpoint een stuk slimmer gemaakt. Het lanceert een testversie van de presentatiesoftware waar je instant een vertaling krijgt van de spreker in de taal naar jouw keuze. De Presentation Translator plug-in werkt voorlopig enkel voor de desktopversie van Powerpoint.

Voorlopig worden enkel deze talen ondersteund: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch en Spaans. Op het Nederlands gaan we vermoedelijk nog even moeten wachten. Naast het vertalen van je slides, zal het programma ook proberen om je spraak in realtime te vertalen voor slechthorenden of wanneer je de spreektaal niet machtig bent.

Tijdens de presentatie krijgen we de werkwijze te zien. Je krijgt eerst een barcode die je moet scannen met een specifieke Microsoft Translator-app om toegang te krijgen. Hier krijg je alle realtime vertalingen te zien op je smartphone of tablet. Zo hoef je enkel maar te kijken naar je smartphone om de correcte vertaling naar jouw keuze te ervaren.

Harry Shum, Vice President Artificial Intelligence and Research Group, demonstreerde live op het podium zijn allerbeste Chinees. Helaas liep dat niet echt van een leien dak en moest hij tot driemaal zijn woorden herhalen. Het Spaanstalig onderdeel werkte daarentegen wel bijzonder vlot, wat je in het filmpje hieronder kan zien. Afwachten hoe handig, snel en accuraat dit gaat werken in de praktijk.

Wie zin heeft om met de Microsoft Translator plug-in aan de slag te gaan, kan zich hier registreren.