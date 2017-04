Outlook slaat al je e-mails, contacten, afspraken en zelfs bijlages op in speciale archiefbestanden. Die bestanden krijgen de extensie .pst en .ost. Na verloop van tijd kan het formaat dat de database inneemt flink aandikken. Hoe meer je doet, hoe groter de bestanden worden. Zeker op een nieuwe computer met een kleine SSD is het de moeite om eens grote schoonmaak te houden. Outlook kan immers enkele gigabytes aan plaats innemen zonder dat dat strikt noodzakelijk is.

Stap 1 / Diagnose

De databasebestanden van Outlook vind je terug in de Outlook-map onder AppData. AppData is een verborgen Windows-map. Je kan ze snel openen door op de Windowstoets + R te klikken en in het dialoogvenster het volgende adres in te geven: C:\users\gebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Gebruikersnaam vervang je in dit geval door je eigenlijke gebruikersnaam. In mijn geval wordt het dus: C:\users\michael\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Klik op Enter en de relevante map zal verschijnen. In mijn geval weegt het bestand meer dan dertien gigabyte; er is marge voor verbetering.

Stap 2 / Oprommelen

Voor je het bestand zelf te lijf gaat, is het een goed idee om binnen Outlook orde op zaken te stellen. Om te beginnen kan je alle oude mails en afspraken die je zeker niet meer nodig hebt deleten. De bijlages verdwijnen dan ook, en dat kan al heel wat schelen. Outlook is voorzien van enkele tools die je zullen helpen bij het doorsnuffelen van je mailbox. Ze zitten rechtstreeks in het programma ingebouwd. Ga naar Bestand en klik onder de tab Info op Opschoonprogramma’s. Kies hier Postvak opruimen.

Stap 3 / Postvak op de rooster

Via de knop Postvakgrootte weergeven ontdek je hoe groot het eigenlijke postvak is. Bovendien zie je snel welke mappen in outlook verantwoordelijk zijn voor het innemen van al die megabytes. De tab Lokaal is hier het belangrijkste om harde-schijfruimte vrij te maken, maar je kan ook controleren hoeveel gegevens er op de server staan. Wijzigingen aanbrengen lukt niet via dit venster. Net daaronder knop vind je een zoekfunctie waarmee je snel mails kan selecteren die aan bepaalde criteria voldoen. Selecteer een formaat of een leeftijd en klik op Zoeken. In het nieuwe venster vind je alle relevante mails. Je kan ze doorbladeren, selecteren en indien gewenst meteen verwijderen.

Stap 4 / Geavanceerd zoeken

Als je van plan bent flink in je postvak te snoeien, kan de geavanceerde zoekfunctie helpen. Klik bij de zoekresultaten op de tab Geavanceerd. Je ziet hier standaard al één criterium in de lijst staan: de grootte in het archief of de leeftijd, al naargelang de optie die je in de vorige stap selecteerde. Je kan echter zelf een heleboel verschillende criteria toevoegen. Ik neem mezelf als voorbeeld: ik wil graag alle e-mails verwijderen die groter zijn dan 1 MB, meer dan een half jaar oud zijn en niet afkomstig zijn van mijn collega’s. Daarvoor kies ik in Stap 3 de optie Items zoeken die groter zijn dan en vul ik daar 1024 MB in. In het zoekvenster kan ik nu onder geavanceerd verschillende criteria toevoegen. Klik om het voorbeeld te volgen op Veld, selecteer Datum/tijdvelden en kies Verzonden. Kies nu een optie onder Voorwaarde uit het menuutje. Ik ga voor Op of Voor. In het laatste venster kan je zelf een datum ingeven: 01/06/2016. Klik nu op Toevoegen. Omdat ik de mails van mijn collega’s wel wil bijhouden, maak ik nog een regel aan. Bij Veld selecteer ik onder Adresvelden Van. Als voorwaarde kies ik bevat en bij waarde Minoc, omdat dat de extensie van de e-mail-adressen van onze uitgeverij is. Klik op Nu Zoeken om alle e-mails te zien die aan de drie voorwaarden voldoen. Je kan natuurlijk naar believen experimenteren met de criteria.

Stap 5 / Grondig weggooien

Wat je verwijderd hebt, is niet noodzakelijk echt weg. Outlook verplaatst de mails gewoon naar de prullenbak. De opschoontool toont je via de knop Grootte van verwijderde items weergeven hoeveel ruimte de prullenbak in beslag neemt. Via de knop Leegmaken verban je de eerder verwijderde e-mails echt van je systeem. Je kan de map met verwijderde items ook leegmaken. Tot slot kan het zijn dat er door een eerdere verbindingsfout meer dan één versie van je postvak bestaat. Outlook houdt beide versies bij, maar je hebt waarschijnlijk alleen de meest actuele nodig. Klik op Verwijderen om eventuele conflicten op te lossen.

Stap 6 / Database beheren

Na de schoonmaak is het tijd om de overblijvende database te verkleinen. Ga hiervoor opnieuw naar Bestand en klik onder Info op Accountinstellingen. Selecteer hier nogmaals Accountinstellingen. Er verschijnt nu een dialoogvenster met verschillende tabbladen. Kies het tweede tabblad: Gegevensbestanden. Je ziet nu alle accounts die verbonden zijn met Outlook, met daarachter de opslagplaats van het databasebestand uit Stap 1. Je kan via de klop Locatie van de map openen op een alternatieve manier naar die locatie in verkenner gaan. Het is bovendien mogelijk om zelf een back-up van je outlookdatabase te maken door een kopie te maken van het databasebestand.

Stap 7 / verkleinen

Selecteer het account waarvan je het databasebestand wilt verkleinen en klik op Instellingen. In het dialoogvenster dat nu verschijnt, kan je het bestand comprimeren. Klik op de knop Nu comprimeren en wacht even. Hoe het dialoogvenster er precies uitziet, hangt af van het type account dat je gelinkt hebt met Outlook. Exchange-accounts van Microsoft kan je niet zomaar comprimeren. Wanneer je meerdere accounts in Outlook hebt, moet je de databasebestanden van ieder account individueel verkleinen. Hoeveel ruimte je wint door dit proces, hangt van de samenstelling van je mailbox af. Zonder iets te beloven is de kans toch groot dat je het databasebestand met bijna 10 procent kan verkleinen.