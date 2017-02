Wanneer je een fervente Google Docs-gebruiker bent en een Word-document van een vriend ontvangt, bestaat er een manier om beide platformen te combineren. Google biedt in zijn store een extensie voor Chrome aan, waarmee het mogelijk wordt om Office-bestanden naar Google Drive te uploaden en deze te bewerken. Om het plaatje helemaal compleet te maken, kan je het document omzetten naar een Google Docs-bestand.

Chrome-extensie

Ga naar de juiste pagina in de Chrome Web Store en klik op ‘Toev. aan Chrome’. De Office Editor-extensie zal worden gedownload en geïnstalleerd, waarna je een nieuw icoontje naast de zoekbalk van je browser zal zien staan. Klik op dit icoontje om de extensie te verwijderen of te verbergen.

Om gebruik te kunnen maken van de Office Editor volstaat het om een Office-bestand naar Chrome te slepen. De eerste maal dat je deze actie uitvoert, zal een venster verschijnen dat je extra informatie geeft over de functie. Klik op ‘Ik snap het’ en je kan aan de slag gaan.

In je browser kan je het document bekijken en eventueel wijzigingen aanbrengen. Uiteraard kan je niet van alle bewerkingsfuncties gebruik maken in de Office Editor. Hiervoor dien je nog steeds in het bezit te zijn van een geldige Office-licentie. Wel kan je tekst schrijven, het lettertype aanpassen en opsommingen maken.

Google Docs

Wanneer je klaar bent met het aanpassen van het document kan je het opslaan. Google waarschuwt je bovenaan aan dat wijzigingen niet automatisch worden opgeslagen. Naast deze waarschuwing kan je op ‘Nu opslaan’ klikken. Via deze weg kan je het bestand als een Word-document op je computer bewaren en eventueel terugsturen naar je vriend.

Je hebt eveneens de mogelijkheid om het document in Google Drive op te slaan. Klik hiervoor op bestand en kies voor ‘Opslaan als Google-documenten’. Het bestand zal worden omgevormd en worden opgeslagen in je Google Drive. Hierna heb je alle bewerkingsmogelijkheden die je van Google Docs gewend bent. Je kan het document te allen tijde weer omvormen naar een Office-bestand door naar bestand te gaan, op downloaden als te klikken en voor Microsoft Word te kiezen.