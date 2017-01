Microsoft biedt standaard aan elke gebruiker een tool aan om veelvoorkomende problemen bij cloudpakket Office 365 aan te pakken met de Office Repair wizard. Heb je een businessversie, dan kan je ook beroep doen op een Support and Recovery Assistant. De Office Repair wizard is niet zo effectief als die laatste, maar kan van pas komen om installatieproblemen aan te pakken en individuele Officeprogramma’s te herstellen die kuren vertonen.

Stap 1 / Office repair

Je hebt de keuze uit twee varianten van Office Repair als je een Office-fout wilt aanpakken: snel herstellen en Online herstellen. Snel herstellen voert een snelle controle van de computercode uit op zoek naar corrupte bestanden. Online hesretellen is diepgaander en installeert in essentie een Office-programma opnieuw. Zoals de naam al aangeeft, heb je een internetverbinding nodig om de tweede methode uit te voeren. Maar vooraleer je moet beslissen hoe je een probleem gaat aanpakken, moet je de Office Repair wizard eerst zien te ontdekken. Deze zit niet rechtstreeks ingebakken in het Office-pakket, je activeert het in de Windows-instellingen. Heb je nog Office-programma’s openstaan, bewaar dan je werk en sluit deze af.

Stap 2 / Configuratiescherm

We hebben het ouderwetse configuratiescherm nodig. Dat vind je op je Windows 10-pc vlug door in de zoekbalk het woord “configuratiescherm” in te tikken. Selecteer de bureaublad-app. Klik in het venster dat verschijnt op een programma verwijderen onder het onderdeel programma’s. Je kan dit venster nog sneller openen door gewoon met je rechtermuisknop op start te klikken en in het resulterende menu programma’s en onderdelen te selecteren. Ga in de lijst van software op zoek naar de installatie van het Office 365-pakket. Selecteer het programma en klik op wijzigen bovenaan in het venster. Nu krijg je de twee keuzes voor Office Repair gepresenteerd.

Stap 3 / Snel

Je hebt twee keuzes, waarbij het duidelijk is welke optie je minder tijd zal kosten. Het is daarom ook aangewezen om altijd eerst snel herstellen uit te voeren, om nadien alsnog voor online herstellen te gaan als die eerste het probleem niet oplost. Vink de bovenste optie aan en klik op herstellen om het proces in gang te zetten. Het programma zal je er nog eens aan herinneren dat je je bestanden moet opslaan, want de actie zal Office kort afsluiten. Klik wederom op herstellen om te laten weten dat je pc klaar is voor het onderhoud. Office Repair zal een kleine vijf minuten nodig hebben om alles na te kijken.

Stap 4 / Online

Online herstellen verwijdert, downloadt en installeert het hele Office-pakket opnieuw, en dat neemt iets meer tijd in beslag dan een gewone controle. Wees je er dus van bewust dat je een tijdje programma’s als Outlook en Word niet zal kunnen gebruiken als je de actie uitvoert. Is de installatie van de verschillende onderdelen afgehandeld, start je computer dan opnieuw op om er zeker van te zijn dat alles correct functioneert. Heeft Office Repair geen effect gehad, dan zal je tot een andere oplossing moeten wenden. Op de officiële Microsoft-pagina http://bit.ly/2cTE98P vind je alleszins antwoorden (in het Engels) op veelvoorkomende vragen over problemen.