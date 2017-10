Microsoft had grootse plannen voor de Lumia 435: het overwoog om het toestel een scherm met flinterdunne bezels mee te geven. Daarmee liep het in 2014 behoorlijk voor op de rest van de markt. Pas dit jaar zijn er door LG, Samsung en Apple smartphones uitgebracht die hetzelfde doen. Website Windows Central heeft de hand weten leggen op een bezelloos prototype van de Lumia 435, alias ‘Vela’, en het toestel een postume review gegeven.

Verrassend budgetmodel

Het is niet alleen opmerkelijk dat Microsoft in 2014 zijn tijd vooruit was op het vlak van schermdesign. In tegenstelling tot de Samsung Galaxy S8 en de iPhone X was de Lumia 435 een budgettoestel. De Windows phone zou aan een prijs van minder dan 200 dollar aan de man worden gebracht. Microsoft hoopte waarschijnlijk om op te vallen in de laagste prijsklasse door met een ongezien design te komen. Binnenin bleef de smartphone een onversneden budgetmodel. Het herbergde een Qualcomm Snapdragon 200, bijgestaan door 1 GB RAM en met een geheugen van 4 GB.

Een ander interessant detail is de manier waarop Microsoft de camera vooraan wegwerkte in het design. Omdat er geen plaats was bovenaan voor de lens, parkeerde het de camera onderaan op het toestel. Hierdoor bleef de Lumia Vela een behoorlijk grote bezel behouden aan de onderkant. De plaatsing van de front-camera bij een randloos design blijft ook nu nog een heikel punt, kijk maar naar de controverse rond de ‘notch’ van de iPhone X.

Het prototype roept één grote vraag op: waarom schrapte Microsoft het design ten gunste van een meer conventionele aanpak? De uiteindelijke Lumia 435 was een onopvallende worp die leek op de voorgaande Lumia’s van de technologiereus. Een duidelijke reden is niet aan te wijzen, al is het niet de eerste keer dat Microsoft een vooruitstrevend design in de ijskast stak. Hetzelfde gebeurde bij de Lumia McLaren.