Netflix heeft wereldwijd de tarieven voor zijn standaard- en premiumabonnementen verhoogd, zo meldt persbureau Associated Press. Concreet wordt het standaardpakketje één euro duurder per maand (10,99 euro in plaats van 9,99 euro), terwijl de premiumbundel twee euro meer per maand zal kosten (13,99 euro in plaats van 11,99 euro). De prijs van het basisabonnement blijft ongewijzigd.

Zowel nieuwe als huidige abonnees zullen meer moeten betalen. Voor nieuwe gebruikers gaat de wijziging meteen in; bestaande klanten moeten pas vanaf 19 oktober meer betalen. Ga je niet akkoord met de prijsverhoging, dan kan je vanaf die datum kosteloos je abonnement stopzetten. Voor klanten met het goedkoopste abonnement verandert er niets. Enkel de abonnementen voor zij die met meerdere personen tegelijk kunnen streamen, zien hun tarieven stijgen.

Vanaf 19 oktober zal de videodienst een mailtje sturen naar zijn klanten om de prijsverhoging aan te kondigen. Abonnees hebben dan een maand te tijd om de nieuwe abonnementsprijzen al dan niet te aanvaarden. Het is niet de eerste keer dat Netflix zijn tarieven verhoogd: in 2014 en 2015 werden hun abonnementen al iets duurder, maar toen gold die enkel voor nieuwe klanten.

De nieuwe prijzen staan al op hun website.

Meer eigen content

In april kondigde Netflix aan meer geld te investeren in ‘algemene bedrijfsdoelstellingen’, waarvan wordt verwacht dat het gros naar eigen content gaat. De populaire videodienst steekt immers hun ambities als film- en serieproducent niet onder stoelen of banken. Dit jaar zou het bedrijf zes miljard dollar investeren in eigen content.