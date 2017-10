BeCentral, een initiatief van 28 Belgische technologiebedrijven, is gisteravond om vier uur ’s namiddags officieel geopend. Bij de ceremonie was onze koning Filip aanwezig om de campus in te huldigen. BeCentral is een kantoorruimte van 2.500 m2 boven het station Brussel-Centraal waar in de afgelopen maanden allerlei bedrijven en start-ups zich gevestigd hebben. Het doel is om Belgie digitaal vaardiger en ondernemender te maken.

Al vroeg waren Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) en ondernemers present om de treinreizigers van een lekker hapje en flyer te voorzien. “We willen met BeCentral tonen dat we helemaal geen schrik hoeven te hebben van de digitale wereld”, vertelt minister De Croo aan Metro. “De digitale transformatie reikt ons juist ongelofelijk veel mogelijkheden aan. Zo kan je op deze campus leren programmeren, bijvoorbeeld.”

Vandaag officiële opening #becentral. +25 organisaties zetten in Brussel Centraal in op versterken digitale vaardigheden & ondernemerschap. pic.twitter.com/25G4rxddqs — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 4, 2017

Op de officiële opening namen verscheidene ondernemers en gezichten uit de technologiewereld het woord. “De ruimte is momenteel volgeboekt, maar een tweede en derde fase zijn opgestart. in totaal bieden we 10.000 vierkante meter aan, dus er zijn nog flinke groeimogelijkheden”, zegt Véronique Bockstal, CEO van BeCentral, aan Datanews. Onder de initiatieven is er onder meer BeCode, een codeerschool voor jongeren zonder diploma en met een moeilijke achtergrond. Daar krijgen ze gedurende een half jaar een intensieve opleiding om te leren programmeren. Een ander initiatief is DigiBridge, waar jongeren proberen senioren digitale tips en tricks bij te leren.

Wordt BeCentral de zoveelste co-workingspace of opleidingscentrum? Mede-oprichter Anne Collet: “Neen: BeCentral wil België’s digitale voetafdruk vergroten. Al wie daartoe bijdraagt, is welkom.”