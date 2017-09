Een Brusselse student, Ilhan Ünal (21), ontwikkelde een (werkend!) schaalmodel van de originele Game Boy en vestigt daarmee een record. Hij krijgt met zijn spelcomputer een plaatsje in het Guinnes World Records: Gamer’s Edition, aldus een persbericht van het recordarchief.

De draagbare console – die niet meer zo draagbaar is – meet 101 centimeter hoog, 62 centimeter breed en 20 centimeter diep. De Game Boy-reus is volledig functioneel. Een spelletje Super Mario Land of Tetris: je kan er elke cartridge van op de originele Game Boy op spelen. Als je nog een andere Game Boy hebt, kan je beiden bovendien koppelen met een System Link zodat je met twee kan spelen.

“De Game Boy vormde een belangrijk onderdeel van onze jeugd”, vertelt Ilhan Ünal. “Ik was geobsedeerd door deze spelcomputer, dus ik wou een glimlach toveren op ieders gezicht die de originele Game Boy een warm hart toedraagt.”

Het duurde ongeveer een week om de handheld-console te ontwerpen, en een maand – voor één student – om hem in het laboratorium te ontwikkelen. Als je geen reus bent, zal je wel niet zo eenvoudig een spelletje spelen op deze Game Boy. Op dit gevaarte moet je immers je hele hand gebruiken om een knop in te drukken, terwijl je op een klein exemplaar de handheld met twee handen kan bedienen.