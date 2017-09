woman relaxing online on sofa reading some papers

De testfase is ten einde: Telenet en tv-maker SBS Belgium rollen gepersonaliseerde reclame officieel uit op hun platformen. Dat betekent dat alle klanten die ermee ingestemd hebben om hun data te delen, vanaf nu ‘smart ads’ te zien krijgen wanneer ze naar de SBS-zenders Vier, Vijf of Zes zappen. Hun interesses worden niet alleen bepaald door online gedrag, de bedrijven nemen ook wat ze kopen in fysieke winkels mee in het bepalen van wie welke reclames te zien krijgt.

Bisnode

Met de slimme advertenties hopen de bedrijven beter in te spelen op wat de kijker interesseert. Voor de selectie van de spots baseren ze zich niet alleen op het kijk- en surfgedrag van gebruikers, maar ook wat ze kopen in fysieke winkels. Voor het verkrijgen van die laatste informatie werken de bedrijven samen met Bisnode, de grootste dataleverancier van België. Bisnode levert koopdata aan die het via klantenkaarten verzamelt.

Gedoseerd

Niet alleen Telenet is bezig met reclame op maat, ook Proximus experimenteert er op dit moment mee. Telenet en SBS maken zich echter sterk dat hun aanpak uniek is. “Het is de eerste keer dat tv-zenders tijdens het live kijken geadresseerde reclame aanbieden. Voorlopig gaat het om een klein aantal reclameblokken met telkens één gepersonaliseerd item. Maar het aantal blokken zal in de toekomst gestaag toenemen,” zegt Kristof Demasure, woordvoerder van SBS, in een interview met Het Nieuwsblad.

Opt-in

Vooraleer Telenet en SBS officieel van start konden gaan met het uitzenden van de reclames, moesten ze aan de Vlaamse regering voldoende garanties geven dat het de bestaande privacywetten niet zou schenden. Initieel wilde Telenet met een opt-out systeem werken, waarbij klanten standaard reclame op maat zouden voorgeschoteld krijgen behalve als ze expliciet aangaven dit niet te willen. Na overleg met de privacycommissie is dat plan afgeschoten.

Telenet vraagt nu aan nieuwe klanten expliciet toestemming voor het gebruik van hun data voor gepersonaliseerde reclame. Bestaande klanten worden gewezen op de nieuwe voorwaarden. Welke reclame je te zien krijgt wordt trouwens niet bepaald aan de hand van de persoon die op de zetel zit. Er wordt een profiel opgesteld per digicorder.

Regionale adverteerders

Een bedrijf dat wil intekenen op een smart ad telt daar minimum 20.000 euro voor neer. SBS Belgium ziet er vooral voordelen voor regionale adverteerders in. De spots kunnen immers gelokaliseerd worden, zodat ze enkel in de omgeving van een bepaalde winkel op de buis te zien zijn. Vrees dat kijkers de reclames bewust zullen negeren is er niet: “Als zo’n spotje doorgespoeld wordt, herprogrammeren we het gewoon en krijg je het tijdens het volgende reclameblok te zien”, stelt accountmanager Katrien Van den Bussche van SBS Belgium.